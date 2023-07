El coste de la vida. Una mujer, en el supermercado, hablando sola: «Joder con la mayonesa. La han subido casi un euro».

Risas. Me gustó mucho el titular de La Opi Today del viernes en este periódico. Decía así: ‘España se rompe y el liderazgo de Feijoo tampoco anda muy bien’. También es divertido ese meme que anda por las redes en el que se ve una fotografía del balcón de la sede del PP en Madrid la noche de las elecciones, en el que aparecen al menos 10 líderes saludando al público, mujeres y hombres del partido. En el centro está Feijoo y todos van vestidos con colores muy claros menos Isabel Díaz Ayuso, que viste de rojo. El texto dice: ‘Uno de vosotros me traicionará’. ‘¿Quién, presidente?’ ‘Va vestida de rojo’.

Buen sitio. Aunque no me gusta hacer publicidad aquí, y ni siquiera a ellos les hace falta porque llenan a diario sus muy amplias instalaciones, he de decir que, en el restaurante Casa Ramón, en Los Alcázares, se come de cine y la relación calidad-precio es muy buena. Estuvimos un grupo de amigos y, oiga, qué cañaíllas, qué gallineta frita con aceite de oliva del bueno, qué suflé de limón. Todo fresco y rico. Y, fíjense si será un buen sitio, que pudimos ver comiendo allí a la vez que nosotros, a Tomás Olivo, uno de los hombres más ricos de España según la lista Forbes, natural de estas tierras y al que conocí hace muchos años porque ambos solíamos ir a tomar café al Gran Bar de Cartagena. Si él ha elegido ese sitio para comer es que debe ser bueno, ¿verdad?

Ya no mola. Un chico joven a otro de igual edad, ambos andando por la calle y ambos mirando las pantallas de sus teléfonos: «Vaya mierda de video que ha colgado hoy el Bicho». «Yo ya lo he bloqueado, tío. Me da mal rollo». (Puede ser que no oyese bien si dijo ‘el Bicho’, o ‘el Picho’, o algo así).

Puestos de trabajo. Dicen que a los presidentes de Comunidades del PSOE que han perdido su puesto en las elecciones nacionales, es decir, los de Valencia, Extremadura, Baleares, La Rioja y Aragón, podrían ser nombrados ministros, claro, con la condición de que Pedro Sánchez consiga formar Gobierno. Podría objetarse a esta decisión si es que cualquiera vale para ministro, que es una cosa más bien especializada, pero, en fin, si no tienen de qué comer, habrá que darles algo.

Menuda lagarta. La tal Corinna Larsen, después de quedarse con los sesenta y cinco millones que le ‘regaló’ el rey emérito Juan Carlos I, le pide ahora 146 millones más porque el lío de la ruptura y las amenazas que recibió, dice ella, le crearon mucha ansiedad. La verdad que, por 146 millones de euros, ya tuvo que ponerse ansiosa. Este tema de las queridas de los poderosos se está poniendo fatal.

Guisando. Hoy somos diez a comer en mi casa y voy a hacer arroz con verduras, es decir, con coliflor, alcachofas, ajos tiernos, pimiento, habitas, etc. Pero no voy a ponerle unas mollas de bacalao como suelo, sino que voy a hacerlo con costillejas de cerdo, que también sale muy bueno, un poco más grasiento pero riquísimo. Además, le bajo la proporción de aceite para tratar de equilibrar. En cualquier caso, pasarse un poco un día no es un problema serio.

Previsor. Un hombre mayor le está dando una llave a su vecina y le está diciendo. ‘Mira, quiero que te quedes con esta llave de mi casa, no vaya a ser que un día se me cierre la puerta con el viento estando sentado en la puerta, y me quede en la calle’.

Televisión

Estaba viendo la serie 'Un escándalo muy inglés, que está bastante bien', y se me ha perdido. Se ve que estaba en una plataforma de esas que tienen las películas y series unos días y luego las quitan. También se me ha roto la tele y la iba a llevar a arreglarla, pero me ha dicho un vecino que las teles ya no se arreglan, que cuando se rompen hay que comprarse otra. Tiene una enfermedad rara, se ve la mitad de arriba bien y la mitad de abajo mal. La verdad es que no sé qué hacer. ¿Es verdad que ya no se arreglan las televisiones?