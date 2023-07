Repetidores de septiembre

Por qué Vox no ha hecho uso todavía en Murcia de su arma letal? La tienen en un cajón, presta para su registro en la Asamblea Regional. Pero no la sacan. Se trata de la propuesta de reforma de la Ley del Presidente, que consistiría en reponer, sin cambiar los puntos ni las comas, salvo el texto introductorio ya redactado, la que fue aprobada bajo la presidencia de Alberto Garre (ahora en la bancada de Vox) con los votos del PP, entre ellos el del propio Fernando López Miras. El texto limitaba la posibilidad de permanecer en la presidencia de la Comunidad más allá de dos mandatos, una restricción que fue suprimida en la anterior legislatura por el PP y su socio de Gobierno, Cs, de modo que López Miras, que ya acumulaba dos periodos presidenciales, pudiera volver a presentarse, como hizo el pasado 28M y podrá seguir haciéndolo en el futuro sin tope alguno de ejercicios temporales.

Es obvio que si Vox registrara esa iniciativa parlamentaria contaría por mera coherencia con el apoyo del PSOE y de Podemos, pues ambos partidos la votaron a favor en su día, y en contra cuando el PP y Cs la reformaron. Es decir, saldría adelante, y López Miras no podría volver a presentar su candidatura. Esto rompería todos los planes del presidente, pues su proyecto para los próximos cuatro años consiste en consolidar su liderazgo, tanto institucional como orgánico.

(Hay que recordar de paso que la colaboración de Cs en desactivar la limitaciones de la Ley del Presidente, negociada en San Esteban por Fran Hervías, fue compensada con cuatro carteras y media más una vicepresidencia para los naranjas en el Gobierno. Era el punto quinto del pacto PP/Cs, el único que se cumplió).

José Ángel Antelo tiene ese documento, la reforma de la Ley del Presidente, ya digo, en un cajón de su despacho. Pero Santiago Abascal no ve que sea el momento de utilizarlo. Tendría poco sentido lanzar ese pepinazo con el plazo corriendo hacia la investidura, pero el Gobierno no se va a constituir hasta tanto López Miras no ceda e incluya en él a Vox. Y no va a ceder. Para neutralizar el cambio de la Ley, si es que Vox lo intentara ahora, el presidente no tiene más que dejar que se cumpla la fecha que decide la repetición de las elecciones (7 de septiembre). Por tanto, parece que desde Vox Madrid se guardan esa bala para la segunda vuelta.

Unas nuevas elecciones autonómicas podrían ser una lotería, pero lo más probable es que no cambien significativamente la actual correlación de fuerzas. Diputado arriba, diputado abajo, no está claro a priori que el PP alcanzara la mayoría absoluta, y si fuera así, aunque Vox redujera el número de escaños, seguiría siendo la bisagra que decidiría sobre la institución del próximo Gobierno. Para entonces, sacar del cajón la reforma de la Ley del Presidente podría ser el instrumento definitivo de presión.

En Vox no contemplan la posibilidad de perder representación en unas nuevas elecciones. En las del 23J han pasado del 18% del 28M al 22%. Están vivos, creen. Pero aun si retrocedieran por ser identificados como los responsables de que los ciudadanos deban volver a las urnas, se preguntan: «¿Qué tenemos que perder?». Su esquema es: perdemos si no entramos ahora al Gobierno; por tanto, si el PP consiguiera la absoluta en una hipotética nueva convocatoria, para Vox sería lo mismo. Nada por aquí, nada por allá.

Su objetivo es acceder al Gobierno. Si no lo consiguen con un PP sin mayoría, poco importa si éste alcanzara los 23 diputados y los dejara fuera porque no los necesitara. La derrota de Vox, se deduce de sus reflexiones internas, no sería que el PP pudiera gobernar en solitario, sino que lo hiciera cuando está obligado a contar con ellos. «No tenemos nada que perder», insisten. Todo, menos reducir su influencia a apoyar las leyes del PP, redactadas con eufemismos que les satisfagan, pero que, en el fondo, reproducirán lo que los populares, y sólo ellos, desean.

Abascal tiene retenida la iniciativa del cambio de la Ley del Presidente. Tal vez por un doble cálculo, aparte de que no daría tiempo a aprobarla en el trámite previo a un nuevo intento de investidura. Además de lo ya dicho (utilizarla tras una segunda vuelta de las elecciones), para evitar la continuidad de votaciones en que Vox coincida con el PSOE y con Podemos. Aunque se trate de una coincidencia de tipo funcional, no está el horno para complicidades cruzadas entre bloques cuando en este momento la política española juega al cuatripartidismo de dos en dos, y bastante patético está quedando ya Núñez Feijóo cuando hace guiños a Pedro Sánchez.

Aun así, en Vox se sorprenden de que el PSOE, sabiendo todo esto, no se adelante a hacer esa propuesta. Del mismo modo que los socialistas la apoyarían si la presentara Vox, éste haría lo propio si la hicieran los socialistas. El PSOE es consciente de que existe ese hueco, pero ¿qué ganaría con promover la reforma de la Ley del Presidente? Nada. Contribuiría a que el pacto PP/Vox se consumara con rapidez, pues ante la amenaza del cambio normativo es seguro que López Miras cedería, de una u otra manera, en el pulso con Vox. Y lo que interesa a los socialistas es que ambos partidos de la derecha se cuezan en sus contradicciones. Incluso tal vez les beneficie una repetición electoral, pues aunque en las generales no se han movido prácticamente del porcentaje de las autonómicas, han mostrado una sólida capacidad de resistencia, y tal vez pudieran gozar de algún impulso por la combinación de dos factores: uno, el estímulo de los resultados nacionales, que han puesto de manifiesto que no todo está perdido para los socialistas; y dos, que la relación de ambas alas de la derecha conduce a la ingobernabilidad.

Y es que, en la práctica, las de López Miras y Feijóo son vidas paralelas, aunque con circunstancias contradictorias. El primero suma con Vox, pero no puede formar Gobierno; el segundo no suma y, en consecuencia, tampoco. Entonces ¿qué astros tienen que coincidir para que gobierne la derecha?

Una contradicción más, esta vez en el ámbito exterior al corporativismo político. Los empresarios. Nos habían convencido de que la peor solución al bloqueo político sería una repetición electoral. Eso, en Murcia: que se pongan de acuerdo de una vez PP y Vox, y vamos p’alante. Sin embargo, en España unas nuevas elecciones les parece lo más conveniente, tal vez porque la perspectiva es un Gobierno de izquierdas apoyado por independentistas. Muy coherente. Repetición electoral sí o no según la conformidad con los resultados.

La cuestión del pacto PP/Vox en Murcia desborda ya la lógica regional, si es que alguna vez estuvo sometido a ella. El PP de Feijóo parece haber llegado a la conclusión de que no habrá Gobierno de la derecha mientras no reduzcan a Voz a la mínima expresión. Pero para eso le dan alas en Valencia y se las cortan en Murcia. No se sabe si quieren acabar con Vox ofreciéndole cancha o impidiéndole el acceso al terreno de juego. Hacer las dos cosas a la vez es muy sofisticado o muy ingenuo. Ocultan durante la campaña de las generales que su socio de Gobierno sería Vox, y ahora lo hacen evidente introduciéndolo en todas las sumas con otros potenciales socios, que dejan de ser potenciales precisamente porque han de sumar con Vox. Ni sí ni no, sino todo lo contrario.

Lo peor para López Miras, en este contexto, es que toda su lógica se derrumbará si ve venir que la reforma de la Ley del Presidente, se active ahora o tras una repetición electoral en la que no consiga la mayoría absoluta, será la razón de que dé su brazo a torcer. Entonces se volvería a interpretar que hay leyes que se toman o no en consideración por razones más personales que políticas. Antes de llegar a esta situación el presidente debería buscar una solución imaginativa a la posición de Vox, que ya se puede dar por irreductible.

Tiene López Miras otra posibilidad, con la que jugársela a una carta. Consiste en enfrentarse a unas nuevas elecciones denunciando que el bloqueo de Vox obedece a la sumisión de éste a intereses muy concretos de empresas agrícolas, corporaciones asociativas del sector y propietarios con nombres y apellidos relacionados con las industrias que impactan en el Mar Menor. ¿Estaría dispuesto a hacer esto, sin necesidad de encomendar esa tarea a terceros, a sabiendas de que esos sectores son también potenciales agentes del voto a favor del PP? Improbable. Esta es la cuestión. Aparte de que esas cosas no se pueden decir sobre quien, si no tienes la seguridad de que vas a ganar de todas todas, vas a necesitar como socio.

La reforma de la Ley del Presidente está en un cajón, preparada para ser presentada. Es el arma letal de Vox, que hasta ahora no ha sido utilizada. Pero llegado el momento puede ser la palanca que acabe con el bloqueo. Lo que pasa es que podría ser disparada tras la repetición de las elecciones. Y para entonces, qué.