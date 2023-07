Noche súbita

Quien se barruntaba que lo de Pedro podría volver a suceder era Ayuso,que decía que quería ver terminar la película, los títulos de crédito y encenderse la sala de cine estando segura de que el monstruo perrosanxe no salía de debajo de la butaca. Es posible que ella se acuerde de esas películas de Drácula de la Hammer donde el inefable cazador de vampiros iba a la cripta del monstruo, al atardecer, después de haber estado todo el santo día mareando la perdiz y, cuando el incauto pensaba que aún tenía tiempo para clavar la estaca, ese atardecer lánguido de Transilvania se había convertido en noche instantánea.

Cuando creíamos que todo iba a terminar según decían las encuestas, esas que machacaban el cambio de ciclo político y un gobierno PPVOX, en un giro de guión que nadie esperaba salvo los que venimos avisando de lo equivocado que está todo el mundo cuando da a Sánchez por muerto, porque no será que no ha pasado veces, porque no será que no ha avisado que luchará siempre como gatoperro panza arriba, el ínclito guapérrimo lo ha vuelto a hacer y sin dejarse los pelos en la gatera. Yo les confieso que estaba en esa misma posición de incrédulo que, en el fondo, desea que pase lo contrario, me creía que iba a poder pero al mismo tiempo me estaba haciendo a la idea de Abascal en la vicepresidencia primera y el ministerio de Cultura. Prepararse para lo peor esperando lo mejor siempre ha sido un buen lema.

El hecho de que ser ellos mismos en lo que ha ido del 28 de mayo al 23 de julio haya sido una de las causas de su propio descalabro electoral entraba siempre dentro de lo posible, y esa era una de las razones por las que el PP trataba de demorar la conclusión de los pactos hasta después de las elecciones, para no dar demasiada mala imagen antes de que se depositaran los votos en las urnas. Claro que a VOX le interesaba que todo el mundo supiera de qué iba la hebra, no fuera a ser que a ellos también los confundieran con la derechita cobarde y así favorecer el voto útil para el PP.

Han sido tan desinhibidamente ellos mismos que hasta Moreno Bonilla les ha hecho una enmienda a la totalidad criticándoles la sota, el caballo y el rey de bastos del programa del partido verde: no se podía ser tan abiertamente lgtbifóbicos porque asustaban a los padres y madres de derechas con hijos LGTBIWQ+, ni tan catalanófobos porque incitaban al voto útil al PSOE, ni tan machistas porque asustaban a las mujeres.

A mí me queda la duda de si Moreno Bonilla quería decir que se puede ser así, pero sin que se note tanto, porque asustas a la gente. Y sinceramente, no sé lo que es peor, si ser uno abiertamente sin complejos y apenas llegar a los tres millones o ir con doblez y cosechar ocho millones de votos, porque ese mismo tute de bastos figura en el programa del PP cuando conviene y, de pronto, se hace de noche para los incautos atrapados por el engaño y las urnas.