Aquí dónde ustedes me ven, yo tengo cuatro hijos. Tres de ellos nacieron en verano así que su primer viaje fue del hospital a la casa en la que pasamos las vacaciones junto al Mar Menor. El mayor nació a finales de mayo y estuvo un mes en nuestro domicilio habitual, pero enseguida nos vinimos a la playa para que se refrescara la criatura. Esto ha traído consigo en ellos un cierto sentido de pertenencia al paisaje de nuestra laguna, tan salada, y me da la impresión que si alguien les pregunta de dónde proceden responderían que son más del Mar Menor que de ningún otro sitio.

Y aquí seguimos, totalmente superponibles, porque los veranos en estas tierras que rodean la laguna han cambiado poco a lo largo de los tiempos porque se sabe que hubo asentamientos iberos por esta zona y más tarde los romanos se construyeron sus villas en las cercanías. Hay referencias a una enorme villa romana en Los Alcázares que se mantuvo en pie muchos años, hasta que los que vinieron después se fueron llevando las piedras una a una para utilizarlas en otras construcciones. Cuando la zona se quedó en los cimientos, edificaron encima otras viviendas – hay quien dice que los restos están debajo del balneario -, pero antes, en la época musulmana, el rey Lobo venía por aquí en verano a refrescárselos porque en sus palacios de Murcia se asaba vivo. O sea que ya pueden ustedes imaginarse a un padre romano, o a uno moro, bañando a su crío en la orilla donde ha puesto fruta en una bolsa de red sumergida en el agua y atada con una cuerda a una piedra, exactamente igual que hacía mi padre, y yo mismo cuando bajaba con mis niños a bañarlos.

Por cierto, un dato interesante. Antes de pelearse por lo del fútbol, murcianos y cartageneros ya se tiraban piedras a la cabeza precisamente por algo relacionado con el Mar Menor, la pesca. Durante varios siglos, cuando ya Murcia había dejado de ser una Taifa árabe, hubo tela que cortar entre ellos con el tema de los mújoles, las zonas en las que podían pescar cada uno y la cantidad de peces obtenidos. Resulta que los poderes fácticos de la época dibujaron en un mapa en qué parte del Mar Menor les correspondía pescar a cada uno (de la Perdiguera hacia el norte a los murcianos y de esa isla hasta el sur a los cartageneros. Pero, claro, ambos se saltaban las leyes a la torera y hubo enfrentamientos a mano y ante los tribunales. Por cierto, está recogido en antiguos documentos que las golas – las aperturas de canales para que entrara agua del Mediterráneo – eran rechazadas por todos los pescadores porque podían cambiar la flora y la fauna de la laguna y acabar con la autóctona, sobre todo con el mújol que era la pesca que les proporcionaba mayores beneficios. A ver si les suena a ustedes que algún partido político actual quiera abrir golas al Mediterráneo para jorobar la biodiversidad autóctona del Mar Menor.

En este año de elecciones por aquí y por allá –y las que nos pueden venir -, el Mar Menor está de cine. La temperatura del agua es alta, pero refresca, y hace tiempo que no se la veía tan absolutamente transparente. Hay algunas medusas de esas marrones, pero no molestan y parece que está llegando menos porquería procedente de la agricultura, lo que se agradece. Aunque tampoco es que se estén matando por mejorar las cosas, la consejería de Agricultura se está preocupando por que se cumpla la ley del Mar Menor y está empapelando a los que no la cumplen o sea que se lo está tomando en serio. Esperemos que no accedan al poder los sordos y se nos fastidie el concierto.

En este momento estoy viendo a un padre cambiando a un niño de alrededor de un año y limpiándolo con una toallita, Ahora mete lo sucio en una bolsa de plástico. A continuación, supongo que le volverá a poner el bañador. No, no lo hace. Lo ha dejado totalmente desnudo y el crío, feliz, ha cogido el cubo y la pala y se ha puesto a hacer un hoyo en la arena que está llenando con agua del cubo. Es lo mismo que hacía yo cuando mis hijos eran pequeños. Y los homínidos de hace 900.000 años que también anduvieron por aquí. Todo sigue igual. Qué bien.

P.D. Los datos que son verdad los he tomado de un interesante libro de Francisco Javier Olmos García, Las artes de pesca artesanales en la laguna del Mar Menor. Los demás los he escrito de memoria y quizás alguno falle un poco, pero poco.