Sopa de letras

Los extraterrestres existen y están entre nosotros. La NASA lo confirmará definitivamente este próximo agosto, según noticias que llegan de Estados Unidos. Podemos creerlo o no, tomarlo como la típica serpiente de verano o atribuirlo a una operación conspirativa para desviar la atención de algún asunto más importante. Estamos en nuestro derecho de seguir conservando el escepticismo sobre la existencia de vida extraterrestre, nos digan lo que nos digan, pero lo seguro es que los independentistas vascos y catalanes existen. Esto es algo que está comprobado. No sólo existen, sino que hay miles de personas que los votan.

Sorprenderá quizá este paralelismo, pero uno escucha a dirigentes políticos, a ciertos comentaristas y a vecinos que se expresan como si la existencia de los independentistas fuera una ilusión, un ingenio de las industrias del entretenimiento o un producto de las filosofías new age, tal y como ocurre con los ovnis. Algo que se puede despachar a placer tras haber ejercitado la fantasía para volver tranquilamente a nuestros asuntos. Pues resulta que no es así, que sin necesidad de que lo verifique la NASA los independentistas existen y están en las instituciones.

Otra cosa es que no nos gusten los independentistas e incluso que no nos gustaría que existieran. Todos preferiríamos un mundo hecho a la propia medida, sin mentalidades ajenas que perturben nuestras convicciones. Pero la realidad es compleja. Tanto, que nadie podría asegurar que no sería independentista y del Barça de haber nacido en San Feliú de Llobregat, como se es de Vox o del PP por haber nacido en Murcia. Existen. Y están en la política, se presentan a las elecciones, a veces suben, otras bajan, en ocasiones gobiernan, siempre influyen y habitualmente negocian y sacan partido, el que pueden. ¿Tan raros son?

¿Qué hacer con los indepes una vez que constatamos que no se les puede ignorar, sencillamente porque existen? Política, hacer política. Nadie dijo a quien se presenta por los partidos constitucionalistas, de izquierda o de derecha, que el trabajo les sería fácil. Hacer política consiste en dialogar, negociar, concertar. Cualquier otra actitud significa ignorar los problemas, y los problemas crecen cuando se les ignora. Y más si se les combate con armas ajenas a la política.

El nacionalismo excluyente es históricamente peligroso, y algo peor: cutre. Pero está ahí, y le cunde. Para conllevarlo hay que disponer de una facultad política esencial: capacidad de interlocución, que es algo que no todos los partidos tienen. Condimentar esa sopa de letras no es fácil, pero los sueldos en política se pagan por algo. Están en el planeta Tierra. A los independentistas se les puede conceder cualquier cosa, menos la independencia.