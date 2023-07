Había pensado en buscar una historia chula para terminar la temporada, ya sabes que no vuelvo hasta septiembre, y me gusta despedirme con alguna cosa chula. Pero la realidad se ha impuesto, y mi condición de madre de adolescentes ha podido más que mis ilusiones intelectuales. Como diría mi madre, «¿a quién se le ocurre?». Estaba en la tarea de buscar un fin de temporada chulo, cuando apareció mi hija diciendo que la llevara a un concierto de esos veraniegos de playa. Madre mía. A una parte de mí sí que le apetecía, no te voy a engañar. Pero entre tú y yo, no estamos ya para estas cosas.

Nos metimos en el coche las dos madres delante con las tres niñas atrás, dispuestas las cinco a pasar una ‘noche ochentera’. Pero yo tuve que pasar primero, en mi casa, el filtro de estilo, qué te crees. Y eso que yo había quedado con la otra madre en ir con atuendo cómodo, porque ya no nos vamos a echar novio, y yo además pasaba total de arreglarme para un evento así. Pocos conciertos me he tragado yendo de punta en blanco y terminando con los pies negros de arena y pisotones. Nada. Zapatillas de deporte. En Murcia decimos bambos, pero suena cateto cuando salimos de allí. No veas la risa de mis hijas cuando me vieron con los bambos y con calcetines negros, ¿en tu época no era también de garrulos llevarlos blancos?, ¿no les llamábamos escayolas y le hacíamos el signo del anticristo a quien los llevaba? De hecho, es que no tengo calcetines blancos, me tuve que poner unos que me dejó mi hija en plan caritativo. Acostúmbrate que luego vas tú, no te rías.

Pues una vez que llegamos al sitio, y mientras buscábamos aparcamiento para dejar el coche, en cuanto vieron la oportunidad, se bajaron las tres. Yo le había dicho a mi hija que no íbamos a estar con ellas, pero por lo visto le causaba terror la sola idea, y, por si acaso, se tiraron poco menos que del coche en marcha. El único propósito por el que íbamos era para estar pendientes, pero sobre todo para traerlas de vuelta, claro, porque no había otro medio de transporte. Ya sabes que en el carnet de madre llevas otro de taxista. A ver si no es verdad.

Así que al irse las niñas, estuvimos un buen rato buscando un sitio, y eso que había empezado el concierto, pero tranquila, que no nos perdimos nada. Cuando llegamos al concierto todavía estaban los aspirantes a artista, esos becarios de escenarios a quienes no les conoce ‘nisupa (dre)’ y que están más tiempo dando las gracias, en plan Julio Iglesias, que cantando. Por cierto, algo muy de agradecer, porque algunos llamaban «mi música» a unos ruidos parecidos a lo que sonaba cuando se te caían el cubo de playa y las palas por la escalera. Incalificable.

Menos mal que el DJ presentador pinchaba cosas chulas, y poco a poco, el ambiente se fue caldeando. Además, nosotras estábamos atrás del todo, igualmente muy tranquilas de que nuestras hijas no nos vieran, porque así podíamos bailar y cantar si nos apetecía. Hombre, no somos de piedra. Lo único que echamos de menos fueron una sillicas donde sentarnos, aunque fuese en plan marujas, que dos horas de pie no las aguanta cualquiera.

No te creas, que luego empezaron a salir artistas chulos y, de verdad, lo pasamos bien. A mí me encanta Nil Moliner y su explosión de euforia y libertad, o Chanel, que no cantó Slomo, pero mira, la vimos de cerca. En una pausa el DJ pinchó Felicità de Romina y Albano, y aunque no te lo creas, fue lo que más bailó la gente. Mayte y yo incluidas, claro.

Al fin salió al escenario Vicco, una chiquilla apenas más mayor que nuestras hijas, dando botes y cantando su Noche Ochentera. Por un momento me dio pena, la de tumbos que le esperan en esa vida de artista. Pero como no todo es filosofía, en cuanto empezó a sonar la canción, nos contagiamos de ese aire ochentero, aunque nosotras somos más bien noventeras, y allí disfrutamos de la «boquita de fresa y el mojito de menta, la noche entera, ven con quien quieras». No me preguntes más letra que no la sé. Eso sí, una cosa que no sabía que decía la canción, y que es verdad: «las cosas bonitas al final se encuentran». Con esa idea me quedé, y te deseo lo mismo para este verano. ¡Hasta septiembre!