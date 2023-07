La sala de exposiciones de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid acoge del 11 de julio al 22 de octubre la exposición Buero será su obra, dedicada a la vida y obra del dramaturgo Antonio Buero Vallejo (Guadalajara, 1916–Madrid, 2000), autor fundamental del teatro español del siglo XX. Comisariada por Virtudes Serrano y Mariano de Paco, en la exposición ha colaborado Carlos Buero Rodríguez (hijo del escritor), y recoge distintos tipos de documentos, fotografías, partituras, vídeos, libretos, recortes de prensa, contratos y correspondencia que se han conservado gracias a la familia de Buero y que, desde 2021, custodia la Comunidad de Madrid.

Buero es, sin duda, uno de los autores más significativos del teatro español del siglo XX, porque su sólida y sostenida trayectoria le mantuvo en los escenarios logrando compartir la doble dimensión de clásico y moderno: mientras algunos de sus mejores dramas se reponían con nuevas versiones una y otra vez y se reeditaban en magníficas ediciones críticas y anotadas (Un soñador para un pueblo, Las Meninas, El concierto de San Ovidio, El sueño de la razón, La Fundación…), al mismo tiempo Buero estrenaba sus nuevas propuestas que eran aplaudidas, no sin polémicas, por su atrevimiento y por su profundidad intelectual. Académico de la RAE desde 1972, ganó premios como el Cervantes, el Nacional de las Letras o el Nacional de Teatro cuatro veces.

El catálogo publicado con ocasión de la exposición es un documento excepcional para mejor conocer la obra del autor y poner al día su relevancia y significación en la historia del teatro español de todos los tiempos. Para lograr este objetivo, los comisarios de la exposición han escrito un texto bien documentado, que parte de la explicación de la frase que da título a la muestra: «Cuando Buero deje de existir ya no quedará más que su obra y Buero será su obra», como afirmó el dramaturgo, en 1979; y esas palabras suyas han servido de lema para esta exposición, en la que también se ofrecen sus dibujos y pinturas, su obra pictórica hasta que se produjo «el cambio de los pinceles por la pluma». Dibujante impecable y pintor imaginativo, alguno de sus retratos, como el de Miguel Hernández, con quien compartió prisión durante la Posguerra, se ha reproducido infinidad de veces.

Es muy cierto, como señalan los comisarios, que Buero Vallejo no ha desaparecido porque sigue estando para todos aquí, hoy y mañana. Cuando Buero estrenó en 1949, en el Teatro Español, su Historia de una escalera, cambió el rumbo de la dramaturgia española del siglo XX, como entonces reconocieron críticos, público y compañeros de profesión, y es que Buero es, sin duda, uno de los autores fundamentales del teatro español de todos los tiempos. Y así lo acreditan los estudios o ensayos recogidos en el catálogo, porque ponen de relieve la calidad de las aportaciones, pero también el acierto de las nuevas interpretaciones que algunos expertos de toda la vida realizan ahora sobre la obra del dramaturgo.

En este sentido, cabe destacar los textos de Patricia W. O’Connor (Antonio Buero Vallejo: la verdad de los momentos sencillos) y Luis Iglesias Feijoo (Buero antes de Buero), junto al redactado por Carlos Buero: El relato en inmersión. Paloma Pedrero, Pedro José Pradillo y Esteban Manuel Canseco ofrecen testimonios personales de la significación e influencia del dramaturgo universal en su obra y en su trabajo. Tales textos testimoniales se completan con un detallado y oportuno recuento, muy bien documentado, de Obras y versiones de Antonio Buero Vallejo con sus estrenos.

Sin duda supone esta muestra y el volumen publicado una muy buena ocasión para que los espectadores y los lectores reconozcan que, como señalan los comisarios, Buero fue un testigo lúcido y comprometido de la sociedad en la que transcurrió su existencia, llevó a su teatro problemas morales que en su vida nunca dejó de plantearse, transformó la escena de su tiempo y revolucionó el teatro en años sin duda todavía difíciles cuando la libertad de expresión no existía. Supo además otorgar a la estética de su teatro una dimensión ética que superó dificultades, evadió censuras y encontró un público inteligente y fiel que siguió sus pasos en búsqueda de su más preciado y ansiado objetivo: la esperanza de la luz y, con ella, la afirmación de la verdad. Y, como concluyen Mariano de Paco y Virtudes Serrano, de esta forma, el dramaturgo subsiste «entre nosotros cada vez que uno de sus personajes nos habla, desde el escenario o desde el libro. Antonio Buero Vallejo permanece por eso en la memoria y nos deja en las obras su presencia».

Existen dos formas de ir al cine. Lleno de emoción porque estrenan la nueva película de tu saga o director favorito o con la expectación justa porque brotan en ti las ganas de ver algo en la gran pantalla y eliges a dedo entre el catálogo de la cartelera. De esta última manera acudí a ver Barbie. También porque la otra opción era Oppenheimer y, aunque me suele gustar todo lo que Nolan toca, en este momento vital si tengo que elegir entre un mundo rosa con risas o física cuántica, me quedo con lo primero. Porque así concebía la producción de Greta Gerwig: un espectáculo visual rosado, salpicado con carcajadas y un sabor final con aires feministas.

Pero me sorprendió, porque no es solo una película que lance un recado inspirador que empodere a las mujeres, como otras tantas que indirectamente lo hacen, sino que aborda de primera mano el patriarcado. Lo nombra, lo pone sobre la mesa y lo trata con picardía, ironía y buen gusto, sometiendo a la crítica y abrazando con compasión tanto a mujeres como a hombres. Y de esas no hay tantas. Por ello, quiero celebrar el éxito de una película arriesgada que fácilmente se podría haber quedado en una cosa superficial con su protagonista, a la que tantas veces he tenido entre mis manos cuando no alcanzaba el metro y medio de altura (hasta que fue sustituida por las Bratz, todo hay que decirlo).

Le aviso de que el vaso que sostiene sí contiene líquido, los que han visto la película entenderán por qué, mientras nos acomodamos en La Malquerida, un restaurante de Murcia con decoración de los años 20 y toques fucsias que le encaja a la perfección. Viene sola, sin Ken, por supuesto, y con los talones en el suelo. Nuestra conversación al principio se convierte en un partido de tenis de disculpas entre la que ahora es consciente de haber contribuido a un estereotipo físico inalcanzable y la que nunca había caído en que la muñeca también representa a alguien que puede ser doctora, peluquera o presidenta y es la mandamás es un mundo en el que el hombre es solo un complemento.

Pero entre todos esos mensajes que expone Barbie yo destaco uno: alivio. La película dedica para ellos y nosotras escenas en las que te sientes identificado y te recuerda algo tan básico como que no dejas de ser parte de un grupo de mortales que alguna vez se sienten presionados por una sociedad injusta en ambas direcciones. Ellos tienen su momento culmen con las lágrimas de Ken y nosotras, pese a que la película no lleva su nombre, con Gloria y su discurso para poner cordura. Una pena que los hombres con masculinidad frágil y llenos de prejuicios se lo vayan a perder.