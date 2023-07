El que alicata la broma es importante, pero el imprescindible es el que la convierte en colectiva. Ese era Jorge. El casero de la chanza, el anfitrión de la tontuna. No he conocido a nadie que haga tanto para que ni uno se quedara descolgado en una esquina, el ceño fruncido y los ojos en la puntera despegada de las zapatillas. Él se partía el ojete. Echaba la cabeza hacia atrás. Veías cómo la nuez le brincaba en ese cuello de lagartija. Luego abría los ojos. Tragaba aire y venía a por los desamparados. A mí me explicó mil. De Los Simpson. De gente suya de Asturias. De zagalas. De lo que pasaba en Murcia cuando yo echaba los días llorando y temblando en la otra punta de la A-7. Y se veían mejor, las cosas. Menos oscuras.

Oí hablar de él en el Rincón de Vero. Un domingo. «Por ejemplo –dijo Nacho, plegándose la mano sobre el pecho–, en mi banda todos tocamos todo. Me ha llamado el bajista. Se ha despertao en Mazarrón y no tiene cómo volver. Pues tendré yo que saber tocar el bajo, ¿no?». Nacho y yo nos decantamos por la amistad y empecé a cruzarme con Jorge. El bajista que me aceptó cuando en Murcia se me pedía certificado de autenticidad hasta para tirarme peos. Caminaba a su lado y me sentía un Ramone. A veces se decía que entre los dos juntábamos un cuerpo. Pensaba en todo esto de camino al tanatorio. En la noche en que rozamos la paraplejia en Musik. Dios, nos faltaban dedos, a todos nosotros, para palpar lo que se nos colaba entre los huesos y el pellejo. Pensaba en la última vez que lo vi. Sentado en la terraza del Piscolabis, las piernas bailando. «¡Te quiero!», me gritó. Pensaba en Javi, su hermano. En qué pasa cuando pasa algo así y tu hermano es tu mejor amigo. En eso que decía Atticus Finch sobre la puta mierda de que muera un ruiseñor, que lo único que hace es cantar con el corazón. Fuimos a un bar. Le dije al Pepelu que solo Jorge podía juntar en su velatorio a punkis y hippies. Estalló una botella en la mesa de al lado. El Pepelu se encogió de hombros y dijo: «Jorge lo habría querido así». Sonreímos, más o menos. Luego alzamos las copas por el entusiasmo y por nuestro amigo. Descanse en paz.