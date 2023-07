España rechaza la agenda reaccionaria

¿Qué sabemos después del 23J? Que la derecha española no tiene complejos para entenderse con la ultraderecha, a diferencia de sus homólogos de Francia o Alemania. Esa disposición la aísla del resto de partidos y dificulta la obtención de mayorías de gobierno. Feijóo no gobernará a pesar de sus poderosos apoyos económicos y mediáticos, y sale debilitado del proceso electoral. Su proyecto es anti, es reaccionario, rechaza todo lo que no sea el orden establecido, y se funda en el miedo y la manipulación.

La izquierda española es coalescente: puede armar amplios frentes políticos, incluyendo a la mayor parte del nacionalismo democrático. Por eso puede aspirar a revalidar el Gobierno. Además muestra un proyecto de lucha contra las desigualdades, ampliacion de derechos, hacer frente al cambio climático, etc., capaz de generar esperanza. De momento el dextropopulismo ha fracasado, pero persistirá cabalgando las incertidumbres que nos acosan. Por eso la izquierda tiene que seguir también construyendo utopías reales.