Cuchillos largos

Hablaba Pablo Iglesias en la SER, bien oiréis lo que decía: «Es cierto que Pedro Sánchez lo tiene complicado, porque ha de pactar con Bildu, PNV, ERC, Junts y los partidos de Sumar...». Stop. Rewind. ¿Qué ha dicho? «Los partidos de Sumar». ¡Los partidos de Sumar!

O sea, que a Sánchez, según Iglesias, no le bastará con intentar conciliar a los nacionalistas e independentistas para una probable investidura, sino que tendrá que negociar con la docena o por ahí de partidos integrados en el Movimiento Sumar. Uno a uno. O, dándolo por sobreentendido, uno y otro, es decir, Sumar y Podemos.

Para el líder fáctico de Podemos, Yolanda Díaz no es la única interlocutora de la candidatura a la izquierda del PSOE, pues los cinco diputados podemitas integrados en ella dispondrán de voz propia, y tendrá que hacerse oír. Esta novedad no fue advertida antes de invitar a usar esa papeleta. Para despejar cualquier duda al respecto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no tardó horas veinticuatro en salir a calificar poco menos que de fracaso los resultados de Sumar en relación a los de Podemos en las generales de 2019. La comparativa es impecable, pero se le olvidó recordar que en el intermedio, las elecciones municipales y autonómicas del 28M, Podemos fue barrido del mapa, con alguna excepción en la que Murcia (con IU) es la más relevante. De modo que Sumar ha sido la tabla de salvación de lo que quedaba de Podemos.

La matraca de Belarra, ya con su escaño asegurado gracias a Yolanda Díaz, enfoca la cuestión al revés al señalar implícitamente que el aparcamiento de Irene Montero ha significado una renuncia que se ha pagado en las urnas. Por el contrario, la política de Montero, muy especialmente la ley del ‘sí es sí’ más la orientación de la ‘ley trans’ interfiriendo en el movimiento feminista, han sido los pivotes que muy especialmente Sánchez, pero también Díaz, han tenido que esquivar en los debates, entrevistas y comparecencias públicas de la campaña electoral al imponerse como piezas negativas del conjunto de los logros sociales del Gobierno que no podían ser replicados por obvios.

La gestión de Montero ha sido la pupica que afeaba el conjunto de la política de avances sociales del Gobierno. Gracias a que la ministra de Igualdad no ha salido a escena ha podido paliarse el lastre que más ha agravado la hoja de servicios de la coalición progresista. Es tan obvio que ni siquiera merecería la pena expresarlo. El gran logro de Díaz ha sido atreverse a hacer una enmienda contra las derivas podemitas proyectando un propósito de rectificación a la vez que incorporaba a parte del aparato de ese partido como una fuerza más de la izquierda, a pesar de su evidente decadencia, motivada por el empecinamiento en errores persistentes. Uno de ellos consiste en la exculpación de los mismos atribuyéndolos a animadversiones de la derecha, pues no puede darse crítica a Podemos que no proceda de émulos de Ana Rosa y compañía. Así les va. Y así les irá, a la vista del camino que no abandonan.

El proyecto de Yolanda Díaz era complicado. No hay más que ver cómo se concretó en Murcia, ya digo que prácticamente el único enclave de resistencia de los morados, exclusivamente en la Asamblea Regional y con una considerable disminución de respaldo popular. Para el 23J, las fuerzas de la izquierda murciana se distribuyeron en dos espacios: Podemos, al Congreso, donde existía una posibilidad de resistencia, y los demás, al Senado, inexplorable. No obstante, gracias a que el proyecto Sumar ha conseguido reactivar a quienes se habían ido desenganchando de Podemos además de reincorporar a personalidades independientes que en su día fueron activos de esta fuerza, se ha producido, al parecer, una relación de buena concordia, pues el factor humano puede ser, a veces, motivo de disgregación, como también, y parece que este es el caso, de acercamiento y complicidad. Los aparatos de los partidos tienden al sectarismo, pero el trabajo en común, que consistía en mantener un diputado por Murcia como único objetivo, ha empleado los esfuerzos de todos, con un resultado brillante en incremento de votos.

Estas aventuras comunes suelen unir más que los debates internos producidos por minucias programáticas, y esto es lo que seguramente se pierde Belarra, encastillada en el trasnochado y rencoroso marco mental de Iglesias, decidido a procurar la desunión en el mismo arranque de un proceso meritorio de unidad.