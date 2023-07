No es por nada, pero en esto de las previsiones políticas soy uno de los que ha acertado y eso, cuando todos los profesionales de la encuesta y la adivinación del futuro han fallado, tiene su mérito Claro, ya sé que no es lo mismo, que ellos manejan miles de datos y uno solo la intuición, pero lo cierto es que mis números fueron 4, PP, 3, PSOE, 2, Vox, 1, Sumar. Por supuesto. me refiero a ‘la porra’ que La Opinión ha venido publicando durante toda la campaña.

Y el problema de acertar o no los resultados que van a darse después de unas elecciones está muy claro, tanto a nivel de encuestas como al de jugar a los chinos. La premisa fundamental es que no debes nunca hacer las previsiones en función de lo que te gustaría que ocurriera. Esto parece una obviedad, pero, ¿por qué Tezanos siempre pone que ganan los socialistas mientras que Michavila le da casi mayoría absoluta al PP? Y lo mismo digo sobre los que hicimos la porra en este periódico. Hubo quién le dio 5 a Vox y 1 al PSOE. Francamente creo que esa persona es un votante de los de ultraderecha, igual que si otro le hubiera dado 6 a Sumar y 0 a Vox. Para estas cosas mejor dejar el corazón a un lado. Y, si se trata de una encuesta que te ha encargado y pagado un partido, publica que gana, pero tampoco te pases dándole escaños por más que te los haya pagado a precio de oro.

Si observan ustedes las cifras de votos en cada uno de los municipios de la Región de Murcia convendrán conmigo que los socialistas y sus simpatizantes deben beber exclusivamente vino de Bullas (que está muy bueno, por cierto), comer solo arroz de Calasparra, visitar todos los fines de semana Campos del Río, precioso lugar, y llevarse a las novias o a los novios a pasar la tarde a los Baños de Mula un día sí y el otro no. De alguna manera los del PSOE tienen que agradecerles a los votantes de estos cuatro municipios que los hayan hecho ganar las elecciones en ellos, mientras que las perdían en los otros 41. Una vez más quiero señalar aquí que, como los sociatas no espabilen y cambien el paso, la actitud, las formas y a todos los dirigen el partido en esta Región, están más perdidos que Carracuca. Y, encima, a Francisco Lucas, que podría haber sido uno de los artífices de ese cambio tan obviamente necesario, lo mandan a Madrid.

En cuanto a lo de Vox, me gustaría decir aquí que siento que hayan perdido más de 30.000 votos en la Región de Murcia, pero no puedo. No sé por qué, pero a veces, cuando los escucho, me ponen los pelos de punta. La razón fundamental es esta: cuando ha gobernado el PSOE, el Partido Popular se ha opuesto y ha votado en contra de todos los avances sociales que la izquierda ha propuesto: el matrimonio entre personas del mismo sexo, las adopciones para ellos, el aborto, todas las cuestiones relacionadas con los emigrantes, etcétera, etcétera, e incluso ha prometido derogarlas cuando llegaran al gobierno o les han puesto recursos ante el Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que nunca han llegado a estos extremos, sino que, cuando han gobernado, las cosas han seguido como estaban. Es verdad que han procurado fastidiar todo lo que han podido, por ejemplo, con el aborto, pero al final han aceptado una realidad, unos avances que han tenido que aceptar les gustasen o no.

Sin embargo, Vox va por otros caminos, y digo que a veces me ponen los pelos de punta porque yo nací casi en el Pleistoceno y he vivido el Franquismo desde mi más tierna infancia, y ellos dicen y hacen cosas que me recuerdan aquellos tiempos de censuras, injusticias, piojos, ciegos pidiendo limosna en la calle, homosexuales tratados como delincuentes, solidaridad para nadie, estraperlistas forrándose, guantazos en los colegios, mili de dos años, etétera, etcétera. Así que, con todos mis respetos a los militantes y a sus votantes, me alegro de que vayan bajando. No lo puedo remediar.