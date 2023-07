Con dos elecciones seguidas parezco ya la suegra de la política, parafraseando a Susanita, cuando le reprochaba a Mafalda sus quejas continuas y mordaces por esas vicisitudes del gobierno común que no nos complacen, que es a eso a lo que llamamos política. No sé si el chiste es machista o no, también podría parecer el cuñado de la política, por equilibrar, que por nadie pase ofenderse.

¿Saben ustedes cuando uno de los personajes de una telenovela hace algo que se espera que va a hacer pero igualmente te sorprende? Pues, como buena suegra de la política que soy, me he llevado la mano al collar de perlas y a la medalla de oro del Sagrado Corazón cuando he escuchado a Maroto decir que estas son las primeras elecciones en las que se evalúa la moral del candidato antes que su gestión. Chán, chán, música dramática.

Mientras busco en el bolso un abanico para abrirlo y darme aire como en misa de doce por el sofocazo por semejante desfachatez de la política, metiéndome, Stanislavski perdido, en esa idea de suegra retro que tengo en la cabeza, permanentemente tornasolada en azul y sofoquina incluida. Me encuentro, en mi bolso de lagarto que quiere ser cocodrilo de suegra de modestos posibles, el recorte de la noticia de Aznar mintiendo sobre los atentados del 11M y le pregunto al Maroto que hace de villano en esta temporada si esas elecciones, perdidas por el PP, precisamente por esa mentira, no fueron, quizás, unas elecciones donde se evaluaba la catadura moral, no ya de un candidato, sino de un presidente, un partido y un aparato de gobierno que se empeñó aquí y fuera, incluso para sonrojo de la ONU, en engañarnos a todos los españoles.

Porque el Maroto de las temporadas anteriores era una persona normal que pensaba que pactar con Bildu para hacer un parque en Vitoria era una buena cosa. Yo, que me he autodeterminado en mi suegridad y a estas alturas parezco la querida señorita de Jaime de Armiñán, me pregunto qué tiene un parque de bueno que no tenga un salario mínimo interprofesional, unos ertes o una ley de vivienda, y por qué ahora conviene la catadura moral del presidente del gobierno. Y Maroto, como todos los villanos secundarios de telenovela, tiene tan mala suerte que, justo cuando dice eso, en Cádiz surge la pregunta de la relación de Marcial Dorado con Feijóo, que de no saber nada de quién era en la famosa foto de la barca, ahora ha admitido que sabía que era un contrabandista. Como si estuviéramos hablando de Curro Jiménez en la serranía de Ronda y no de un narcotraficante cuya actividad ya se sabía en el ABC de 1990.

En fin, que cuando estén leyendo esto, la temporada de la telenovela de Perro Sanxe estará terminando y no sabemos si Maroto triunfará en sus intenciones. Pero sí sé que, para Maroto y otros como él, los que se aprovechan de las luchas ajenas para su felicidad personal sin ni siquiera reconocer esas luchas y se permiten despreciarlas, hay un lugar especial en el infierno de los tristes, grises, aburridos y desagradecidos donde se escuchan discursos de Aznar sin parar. Palabra de suegra.