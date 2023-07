Dilemas del 24 de julio

Escribo el viernes 21. Si no ha sucedido nada malévolamente sospechoso que haya quebrado el orden racional de las cosas, ordenado por las verdaderas y honradas encuestas, a esta hora del lunes post-electoral, las Derechas Divididas Españolas tendrán que elegir entre vivir soportándose juntas o separadas, pero soportándose. O Gobierno de coalición o repetición de elecciones. Ése es el dilema del PP. A todas luces, es peor la segunda. Ambas son malas opciones. La segunda es mortal. De repetirse elecciones, la Derecha Dividida será, además, habitante ad aeternum de la Oposición en las Cortes. Y la siniestra sonrisa de Frankenstein lucirá de nuevo en el banco azul del Hemiciclo. Si todavía creen en el PP en los Reyes Magos, sigan negando el pan y la sal a Vox. Coalición u Oposición: ése es el dilema del PP. Gobernar solos, es el unicornio arcoíris de las sorpresas del Roscón de Reyes. Y creer que la repetición les daría la mayoría absoluta es el camino seguro del precipicio, al que, posiblemente, no llegaría Feijóo.

La batalla de la gaviota es minimizar la presencia de Vox en el Gobierno, pero no negarla. Y el deber de Vox es negociar a partir de esa concesión. O eso, o en septiembre, el horizonte de los referéndum(s) de autodeterminación, la liquidación controlada de la monarquía, y la conversión del constitucionalismo en papel mojado, amén de los pilares del Estado Bolivariano en España. No inmediatamente, pero sí a lo largo de toda la legislatura hasta el verano de 2027. No sé si se votará por entonces.

Y, si no está sucediendo esto, cuando estas palabras vean la luz es que, como he adelantado, habrá sucedido algún evento muy extraordinario, como cuando aquella vez de Atocha u otra, espero que incruenta, relacionada con las altas instancias postales o cibernéticas. Y, de ser así, espero de toda la oposición que, ahora mismo, esté tomando las medidas oportunas acerca de las instancias judiciales pertinentes. Ojalá que no sea necesario.

Pero, volviendo a las batallas internas de las Derechas Divididas, confío y espero que unos no vean en la compartición de poder un drama, y otros olviden la matemática porcentual del voto aplicada a la obtención de ministerios. Si nadie cede, adiós oportunidad perdida. Puente de Plata para Frankenstein Sánchez, que hará un gobierno en donde los representantes de los partidos políticos se autoadjudicarán el derecho dar vía libre, o no, a cualquier decisión de Madrid. O sea, los representantes de 600.000 ciudadanos mandarán en todo sobre el resto de más de 45 millones de españoles restantes. Y lo llamarán democracia.

Derechas Divididas, negocien y rápido. Practiquen la alta elegancia del espíritu que es la cesión de preeminencias de cualquier tipo en la negociación.