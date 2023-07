Esta mañana no pude evitar volver a hojear el libro que un par de periodistas españoles han escrito sobre mí. Me reafirmo en lo mismo que escribí ayer. Veo una necesidad de denigrar lo que yo representé para España. Me retratan como un aprovechado que buscaba dinero debajo de las piedras y nadie parece darse cuenta de lo que España debe a mi clarividencia. Antes todavía de reinar ya me di cuenta, en vida de Franco, de las posibilidades que había en esta zona del planeta y ya entonces fui procurando cultivar relaciones con las casas reinantes en el Golfo. Fui muy sensible a lo que ellos necesitaban. Ahora todo el mundo accede a organizar pruebas deportivas, hasta la Fórmula 1, y se fotografían sin reparos al lado de los jeques o lucen publicidad en las camisetas de los clubes de fútbol. Ya a nadie le molesta que tal o cual club de campanillas sea propiedad de un miembro de la familia real de Bahrein, de Catar o de Kuwait. Pero a algunos de ellos fui yo quien les dio acceso a las élites europeas, que entonces los miraban por encima del hombro como si fueran beduinos. No tuve reparos en concederles distinciones y condecoraciones mientras los despreciaban los jerarcas europeos.

Es normal que yo me haya beneficiado algo por lo mucho que he aportado. Que a nadie le quepa duda, España es hoy mucho más rica y cuenta más en el concierto internacional gracias a mis gestiones y contactos. En mi agenda se encuentran muchos de los secretos de esa riqueza. En el IBEX 35 hay muchas cosas que he puesto yo. Y muchos de los españoles que tienen un gran patrimonio tienen deudas de gratitud conmigo. ¡A quién puede extrañarle que uno de los artífices de esa riqueza disponga también de una modesta fortuna! Pero los hay que preferirían que los españoles fuéramos pobres y anduviéramos con la cabeza gacha. Y su rey, el primero. Además, parecen creer, y los periodistas los primeros, que yo traía la corona incrustada en la cabeza al nacer. Y sí, soy un Borbón, desde luego, pero nadie se acuerda de que yo no heredé el trono y bien pocos parecen saber las que tuve que pasar hasta mi coronación e incluso después.