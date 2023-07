Hace unos días que ha finalizado la exposición Retrospectiva/Introspectiva, de la gran artista Chelete Monereo, en el MUBAM. Hay quien va a La Meca o a Tierra Santa una vez en su vida, pero somos muchos los colegas, amigos y amantes del arte que hemos ido varias veces a esta muestra inolvidable que recorre la trayectoria de 40 años de entrega creativa de esta dama que reconocemos como nuestra maestra. Hemos ido disfrutando de sus exposiciones, pero al ver la selección que ha comisariado Vicente Martínez Gadea, arquitecto, pintor y marido de Monereo, uno se queda asombrado para siempre de una trayectoria, desbordante de magisterio, que ahora nos damos cuenta de que pasará a la vida eterna.

La llamaron Consuelo Monereo Velasco, es la mayor de once hermanos, nació en Madrid y vivió en una familia conservadora del barrio de Salamanca y después en el de Chamberí. A ella le tiró más la libertad, la apertura y la modernidad. Siempre dudó si estudiar Medicina, para seguir una amplia tradición familiar, pero finalmente estudió Bellas Artes en la Academia de San Fernando, donde conoció a Vicente. En 1975, cuando todo empezaba de nuevo en España, se vinieron a Murcia y, con los años, el matrimonio restauró con sumo gusto Villa San José, una antigua casa-torre abandonada, en La Alberca. Tras los pinos del jardín, una vez que cruzamos el umbral de la puerta, uno se cae rendido ante tal acumulación de arte, buen gusto y espacios diáfanos para habitar y para trabajar. Chelete me enseña la casa y sube las escaleras a mi par. Está maravillosa y es una alegría ver cómo se ha repuesto del ictus que hace un año la dejó fuera de juego. Me cuenta su lucha intensiva de estos meses para ir recuperando la movilidad y la normalidad cerebral. En la conversación me dice varias veces: «Discúlpame, que ahora mismo no me sale el nombre, que aún estoy recomponiendo conexiones», pero la verdad es que la noto estupenda, otra vez, y disfruto como solo se hace mientras hablas con alguien que regala sabiduría, experiencia y agrado a raudales.

Me enseña las obras de sus dos últimas colecciones, aún sin exponer, y veo que está deseando terminar con la rehabilitación y seguir trabajando: «Mañana nos vamos a nuestra casa de Galicia, en Palas de Rey, en el Camino de Santiago, un retiro en un mundo rural, como de otra época, apartados del ruido y del calor de aquí. Nos sienta de maravilla y allí solemos recibir, a veces, a gente cercana y querida». Me cuenta que en los primeros años ayudó a su marido en la empresa: «Le hacía cosas de dibujo técnico y también le llevaba la oficina, pero poco a poco él me animó a que lo fuese dejando y me dedicase por entero a pintar. Entonces teníamos unos almacenes donde yo monté mi taller, como el espacio era grande podía aprovechar para trabajar con formatos muy grandes. La verdad es que para montar esta retrospectiva ha habido que dar viajes por España y sobre todo por Madrid, donde está gran parte de mi obra en colecciones particulares. Yo no estaba para ayudar en esta retrospectiva, todo se lo ha cargado Vicente, que ha hecho un trabajo maravilloso, insuperable, lo mismo que aquí en casa, que se ha volcado conmigo, dejándolo todo».

"Yo creo que a la artista no le cabe el corazón en el pecho ni tantas buenas ideas en su mente creativa"

Yo conocí más a Chelete en aquellos años en que montamos AVARM, Asociación de Artistas Visuales que presidía Ángel Haro. Entonces me di cuenta de la valía y el encanto de esta dama imprescindible en el arte regional. Me sigue contando su trayectoria, como aquellos años en que trabajó como escenógrafa, creando más de 15 importantes montajes para el Romea o para el Festival de Teatro de San Javier. También ha hecho numerosos carteles con técnicas muy diversas, me intereso por todo y sigo disfrutando de su magisterio: «A veces me paso días buscando, aparentemente sin trabajar, pero cuando me viene la inspiración mi cabeza no para. La pintura es un acto del cerebro que se manifiesta en las manos. Me gusta trabajar en silencio o con música clásica, pero lejos del ruido y la distracción. Vivimos en una época en que a la gente le da miedo la soledad y el silencio, pero a mí me estimulan la creatividad». Y me confiesa que en estos últimos meses se ha distanciado de la música y la lectura, a las que quiere volver poco a poco.

Hablamos de literatura, de poesía, de que ha leído filosofía, física y hasta física cuántica… «a nivel divulgativo, claro, no me creas pretenciosa sino inquieta».

Hablamos también de las dos novelas que ha escrito: La herencia de Clara, una historia de una mujer que tuvo que abortar y luego no pudo tener hijos, y El tiempo constante y los días sucesivos, donde habla del transcurso de la vida, del amor, de la muerte y de la parte más espiritual del ser humano: «En el arte me interesa mucho lo que se proyecta, las ideas y estructuras previas, pero también lo que surge. Tanto en la pintura como en la literatura, la historia te va llevando a derroteros que no habías previsto. Hay una parte que es cabeza y otra que es más incontrolable. Hay una parte del día en la que soy más propicia a que me vengan las ideas, es por la mañana muy temprano. Antes de despertar del todo, aún en conexión con no sé qué otro mundo o espacio, a veces veo claras ideas, formas, contenidos, incluso visualizo un cuadro. Es entonces cuando me tengo que poner rápidamente a trabajar. En mis obras siempre hay lecturas, perspectivas, volumen, sombras…».

Hablamos de sus referentes y me habla de los pintores antiguos: «Aquellos que pintaban al temple, que se fabricaban las pinturas con huevo y que eran capaces de mostrarnos mundos insondables, llenos de imaginación, de personajes, de realidades alternativas, de mundos mágicos salidos del dibujo y la pintura, como El Bosco».

Hace unos años tuvo otro problema de salud, le arreglaron alguna válvula cardiaca, yo creo que a la artista no le cabe el corazón en el pecho ni tantas buenas ideas en su mente creativa. Que sea por muchos años.