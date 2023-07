Tiene años. No tantos como nuestra democracia. Revisado y limpio por fuera y por dentro, lo noto cada vez más fuerte, como nuestra democracia. Repleto de senderistas, resiste cada fin de semana los caminos que llevan a las cumbres de la Región de Murcia y alrededores. Me acoge con mi pareja en las escapadas por las autopistas y otros recovecos más intrincados que traza el GPS y, en el día a día, me baja a la ciudad cuando es preciso. Hemos llegado, no obstante, al acuerdo de dejarle descansar si hay alternativa pública o, por supuesto, se puede coger el 2, un pie delante y otro detrás, que decía mi padre antes de que acechara el cambio climático y que los médicos te recomendarán caminar.

Es como de la familia. Ha visto crecer a los niños. En sus espejos aún se refleja el recuerdo de los mayores. Sobre sus asientos ha notado el latido del amor. Ha sufrido el nerviosismo de alguna bronca laboral o familiar. Las prisas por una urgencia. El vibrar de una música que también ha cambiado con los tiempos. Y la alegría del limpiaparabrisas cuando ha recibido la lluvia. En ese transcurrir, por sus ventanillas han pasado todos los paisajes y pieles que conforman España. Paisajes únicos. Lenguajes varios. Vistas de catedrales y palacios, pero también barrios obreros. Y, ante todo, mujeres y hombres de todo tipo y pelaje que, como sus ocupantes, son esencialmente tolerantes o buenos. En su último viaje nocturno, sin embargo, el destello de las luces despertó la tranquilidad con que se revoluciona su motor. El coche que le seguía cambiaba de cortas a largas para advertirle de alguna avería, de la conveniencia de parar. Frenó y vio como le adelantaba un coche casi de mentira, destartalado, repleto de lo que le parecieron cuatreros o contrabandistas. Paró más adelante, cuando encontró un restaurante de carretera repleto de comensales. Se sentía bien junto a la gente corriente. No ocurría nada. Todo estaba bien. Como nuestra democracia. Ni un paso ni una marcha atrás.