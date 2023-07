¿Éxito de la falsedad el 23J?

Durante los últimos cuatro años, hemos asistido a una campaña constante de quienes no asumen, tradicionalmente, que gobiernen otros que no sean ellos. El efectista y tramposo relato de los que se visten de demócratas, sin saber ejercer de eso, ha ido consolidándose hasta hoy, y de momento, no se penaliza. De poco sirve, al parecer, que el Gobierno de coalición se haya esforzado al máximo para superar todos los obstáculos y que baje la actitud independentista en Cataluña. No han sido pocos lastres, y algunos siguen existiendo. Esto demuestra la necesidad de continuar al frente, de no dar pasos atrás, como ya se están dando con las dos derechas en pactos de Gobierno, sean locales o autonómicos. ¿Convivir o confrontaciones? Solo cuando gana el PP se sosiega este partido, lo que no significa que el personal no pueda calentarse en el terreno de juego.

Defender la justicia, la libertad y la igualdad es una pesadilla para los que piensan lo contrario. La producción, el consumo y las ganancias conforman los tres mosqueteros de un orden establecido, donde los que albergan más poder necesitan imponer su ley. La del más fuerte. El personal fabrica la tarta, aunque la porción más grande se la llevan los de siempre. La vieja tradición de la peor derecha, conspirar y manipular para obtener réditos electorales, sigue viva y seguiría coleando si pierde. Los oscuros pescadores aprovechan el río revuelto a fin de obtener más peces y hacer con ellos lo que les place. Los poderes económicos y mediáticos, con la estimable ayuda de sus portavoces políticos, dominan la escena española con su soberbia y sus engaños, incompatibles con una limpia democracia en la que se admiten críticas, no trazos de brocha gorda ni calumnias. Lo único que algunos saben hacer. Y les funciona. Unos normalizan la mentira, interesadamente, y estafan a los débiles para reforzar a las clases dominantes. Otros buscan un cierto equilibrio de fuerzas, siempre desigual en cualquier caso. Tiene mucha razón Feijóo: «Un político que miente no merece gobernar». Solo por eso ya no debería obtener nunca la confianza de los ciudadanos. A esta postura le añadimos un conservadurismo que ataca a la clase trabajadora y discrimina. En ese caso, el alivio fiscal no es para las familias. Premia, reduce o elimina impuestos a las minorías con alto poder adquisitivo, y castiga los derechos sociales (mientras otros los defienden), como es la norma de la derecha con la presunta idea de crecer. La economía de mercado puro y duro abusa del prójimo. Y el desenfreno del empresario puede hacer lo que le dé la gana con las circunstancias laborales de los trabajadores. No se trata solo de tener un trabajo, sino de que sea con calidad y de que la abundancia no se concentre en los clanes de poder económico. Así las cosas, el bienestar de muchos es misión imposible. Si la recaudación disminuye, cabalga el deterioro de los servicios públicos, que les interesan muy poco: la sanidad, la educación o el transporte. Se trata de dar cobertura a la mano privada en este aspecto, y que prosperen la recesión y el «sálvese quien pueda». Unos ganan, otros pierden. Piden el voto a los que necesitan una gestión distinta. Que pierdan con su propio beneplácito. Hay más, ya que la ultraderecha se disfraza de héroe nacional a favor de la clase obrera y en contra de los intereses de las oligarquías, del caciquismo y de los grupos de presión. Es gracioso intentar desmarcarse del neofascismo y del censor que algunos albergan. La óptica ultraconservadora y conservadora no favorece tampoco (ya se ve) a la cultura, la justicia o al marco europeo. Aznar proclama la vuelta a la austeridad desde el Olimpo de los dioses de barro. ¡A pasar apuros! Él no. Ni los listos de la película. Se refiere a los tontos. La disciplina para el que la trabaja. Este es el rigor. Asfixiar a muchos para que los dominadores y el autoritarismo se muevan a sus anchas. Este es el «disciplinado» expresidente defendiendo reformas profundas en la economía, el sistema social y los principios constitucionales de «convivencia», que incluyen una nueva reforma laboral en la onda del Círculo de Empresarios, el cual propone llevar la edad de jubilación hasta los 72 años. ¿Esta temeridad es el modo de hacer más sostenibles las pensiones? Con la corrupción de las tramas Gürtel y Kitchen alrededor del PP aún, Mortadelo no está muy lejos de Filemón. Feijóo, tras sus 13 años en la Xunta, dejó el triple de deuda, 65.000 empleos menos, y perjudicó a los asuntos públicos. Privatizaciones, amiguismo y otras lindezas. Vean que los trayectos progresistas de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con matices distintos, pretenden seguir mejorando la vida de las personas y paliar la crisis climática y medioambiental. ¿Cómo será el panorama de los próximos años? Dijimos hace meses que Bruselas tiene entre manos su ortodoxa senda del ajuste, y que afila las tijeras para 2024. El ataque se avecina. Pero no es cuestión de atentar contra la gente. Mejor es redistribuir la riqueza, incrementar los ingresos en las arcas públicas e impulsar el crecimiento. Si el escudo social de la izquierda se puede diluir, ¿qué pasaría con las derechas en el Gobierno de España? «13, rue del Percebe», querido Ibáñez.