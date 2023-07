Ayudando a decidir

Es probable que, cuando ustedes estén leyendo esto, a la vez, estén meditando. Este es el sábado de meditación para decidir cuál va a ser nuestro voto, y yo lo tengo decidido, pero, a lo mejor, alguno de los que lean esto no lo tienen y andan entre la espada y la pared (mal símil, ya lo sé). Así que voy a intentar ayudar al conocimiento del material votable (material humano, claro).

En primer lugar, he de decirles que tienen que decidir a quién no votan de ninguna de las maneras. Para ello, traigan a su memoria la imagen de los líderes de los partidos, fundamentalmente las de los cuatro que van a ser más votados según las encuestas (para este capítulo yo les aconsejo que no cuenten con la de Tezanos, pero allá cada cual). Esto de decidir solamente entre los cuatro lo digo porque si piensan ustedes en otros partidos políticos y en otros líderes es porque lo tienen ya decidido.

No vamos a mezclar churras con merinas (otro símil malo, este de las ovejas), es decir, si usted a votar a Bildu, para qué pensar en nadie más. Vótelo que seguro que les va a gustar mucho que haya alguien en la Región de Murcia que está sensibilizado con la Causa Vasca. Y quien dice Bildu, dice Teruel Existe. Etcétera.

Al traer a su memoria a los líderes se dará cuenta de que realmente usted no los vota a ellos, sino a unos señores y señoras de aquí, de la tierra, a los que mandata para que ellos voten a los líderes. O sea, que usted no vota a ese señor de las americanas de una talla menor de lo necesario para que quepa su pecho lobo, sino a una señora encantadora que se llama Lourdes Méndez, que fue consejera en un gobierno del Partido Popular, que tiene unas ideas muy, muy conservadoras, pero que mucho conservadoras, muy católica y bastante apostólica, (no entiendo su total rechazo a los inmigrantes más o menos legales, ¿dónde está la caridad cristiana?) a la que la siguen en la lista otros conservadores de cuello vuelto, y que allá cada cual con lo suyo.

Ahora traigamos a nuestra mente a esa señora rubia y lideresa que tiene todos los datos del mundo en su cabeza, de la que Feijóo ha comentado su maquillaje (‘Es pa’ matarlo’ , dice una vecina mía). La de Sumar a mí me caía muy bien pero que ahora me carga un poco, no sé por qué será. Es como cuando te comes un pastel de queso, que al principio está buenísimo, pero que al final te lo terminas porque tu madre te enseñó que no hay que dejarse nada en los platos. Pero, ocurre lo mismo con ella que con los demás, que usted a quien vota para que la vote es a su lista en Murcia encabezada por un joven militante de Podemos llamado Javier Sánchez Serna, un hombre muy unido a la Causa ‘Iglesias- Montero’, que vive en Madrid pero que también vive en Murcia, pero poco, aunque lo suficiente para ir cortando la yerba que no es tan afín a la Causa como él. (‘Es bonico, pero no lo conocemos de na’, dice mi vecina).

Y avanzamos ahora, -es un decir – hacia el liderazgo más indiscutible de todos los liderazgos, el del Hombre Gallego, que va a los debates que le salen de la punta el pijo, según comenta esa vecina mía que, encima, tiene estudios, la mujer, con esa boca. En este caso más que nunca deben ustedes tener claro que no lo votan a él, sino a la lista que lidera un señor, economista de profesión, del que todo el mundo habla muy bien, cosa rarísima en esta Región donde estamos siempre divididos entre los que amamos a alguien o lo odiamos a muerte. Se trata de Luís Alberto Marín, un hombre que está en política porque quiere y no porque no tenga otra opción para que su familia coma, ya que él tiene cómo ganarse el pan con su reconocido prestigio. ‘Si se cortara el pelo, tendría cara de ministro de Economía’, dice la señora de los tacos.

Y hay que acabar con ‘El Guapo’, ese líder vestido de azul mañana, tarde, noche y madrugada, que también te carga un poco tanto azul, dice mi vecina, la malhablada (dice también otras cosas de no sé qué polvo, que no me atrevo a escribir aquí). En esta ocasión nuestra lista va encabezada por Francisco Lucas, un hombre joven, pero suficientemente preparado y ya pasado por el aburrimiento total de la última legislatura en la Asamblea Regional, que eso crea callo, así que, cuando salga el de Galicia, bien como ganador o como líder de la Oposición, no se dormirá nunca porque está muy bragado en aguantar tela marinera, que lo que han sido estos últimos cuatro años en el Parlamento Murciano se puede definir como ‘La Guerra de los mundos’, sobre todo porque algunos/as parecían extraterrestres.