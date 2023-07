82% de sensatez

Creo que es interesante poner en valor un dato: en las elecciones autonómicas de mayo, el 82% del electorado murciano no votó a la ultraderecha.

He estado tentado de poner ese ‘no’ con mayúsculas, por reforzar la idea. Pero mejor lo dejo así, con esa minúscula más canónica, con la que reflejo mejor la modestia y la horizontalidad que impregna el mensaje de esta columna. ¿Queda entonces esperanza? Yo imagino que sí.

Para mí, el 82% de las personas en una muestra es, aunque los expertos puedan contradecirme, una inmensa mayoría. Mayoría abrumadora de personas de nuestra tierra que apoyan la Constitución, que no quieren dinamitar el sistema, que apuestan por la sensatez, sea desde uno u otro lado del arco político, que no quieren directamente eliminar al otro, sino dialogar, que no compran de forma suicida el bulo, la mentira, el negacionismo y el odio.

Sé que es retorcer el argumento y que hay muchos más, y mejores, análisis políticos que el que ahora estoy haciendo, pero ¿no podríamos ver esto como optimista y tranquilizador? Con el 82% de las personas a favor de la democracia, la victoria de la sensatez está dada. Luego serán los matices. Las posiciones entre cero y diez de los electores y los partidos en temas específicos, a veces exagerándolos o usando instrumentalmente parte de los extremos para captar o retener el voto. Pero si no estigmatizas al otro, si no quieres directamente eliminarlo, si tienes capacidad de pensar mínimamente, la lucha de las ideas es perfectamente legítima y, bien dada, puede ser hasta enriquecedora.

Contando con esa inmensa mayoría, todos los acuerdos son posibles. Incluso aunque partas del hecho, que a veces te enrabieta, de que cada uno pueda tirar con fuerza de su lado en defensa de las ideas que esgrime, y hasta de sus intereses. Esto es perfectamente comprensible, absolutamente humano, característico, además, de un sistema, el democrático, que a veces se nos olvida que es una absoluta novedad, y muy reciente, de la historia humana. Supongo que, también legítimamente, habrá quien vea en lo que cuento en esta columna un ramalazo ingenuo y buenista. Me parece lógico, pero les aseguro que leo todo lo que puedo de los sociólogos que están intentando explicar el avance del populismo y las corrientes reaccionarias, y por eso mi ingenuidad es, al menos, una ingenuidad consciente e informada.

Cuando pase este ciclo electoral, y aunque dependerá de cómo queden los Gobiernos, será la oportunidad de conversar entre el 82% murciano, y probablemente más porcentaje en la escala española, y aproximadamente por ahí en la europea, y ver cómo entre todos reaccionamos. Manteniendo las diferencias que haga falta, pero estando de acuerdo en que lo imprescindible es dejar al margen la maldad y la involución.