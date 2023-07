Orlando y la censura

«Orlando fue hombre hasta la edad de treinta años, en que se convirtió en mujer, y mujer ha seguido siendo desde entonces. »

Este es el argumento que trata Virginia Woolf en su novela, en la que relata la historia de un hombre, Orlando, que transita a lo largo de cuatro siglos, y que, en un momento de su larga vida, se transforma en mujer. Sin embargo, en ese prolongado devenir, nunca deja de ser quien era cuando era hombre, pero desde el momento en el que su vida se transforma en la de una mujer, tiene que vivir y soportar todo lo que significaba pertenecer al «sexo débil». De esta manera, la autora consigue visibilizar las profundas diferencias sociales que impone el patriarcado entre los dos sexos, revelando el machismo como fuerza intimidadora, limitadora y represora de la libertad femenina. En este sentido, Orlando puede ser considerada como una obra feminista.

Orlando, escrita hace ahora un siglo, refleja la sociedad de la época. Muchas cosas han cambiado desde entonces, es cierto, pero no deja de sorprender que la temática tratada; la homosexualidad, el lesbianismo, el transgénero y la desigualdad de género, continúen provocando intensos debates, cuando no escándalo, incluso hoy día, ya avanzado el siglo XXI, en ciertos sectores de la ciudadanía de un país europeo como España. Si no es así, es incomprensible que Vox, el partido político más ultra de la derecha española, haya censurado la versión teatral de esta obra en el Ayuntamiento de Valdemorillo, en la Comunidad de Madrid, ahora cogobernado por PP y Vox, con argumentos tan peregrinos como la falta de presupuesto, para tratar de eludir el evidente sesgo ideológico de la decisión que impide su representación. Hay que señalar que esta obra ha sido puesta en escena por Defondo, una compañía teatral con más de veinte años de trayectoria, dirigida por Vanessa Martínez, que llegó a estar nominada como mejor adaptación teatral a los Premios Max en 2019. Y lo más inverosímil es que el proyecto había sido aprobado por el anterior equipo de Gobierno de Valdemorillo, comandado por el mismo alcalde al frente, el popular Santiago Villena, pero sin la presencia de Vox. Por lo visto, el alcalde carece de escrúpulos y no tiene ningún inconveniente en desdecirse de su propia programación cultural, para plegarse a las exigencias de sus nuevos socios de Gobierno y conservar así el sillón.

En los pactos entre estas dos fuerzas políticas en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas a lo largo de nuestro territorio, consecuencia de los últimos resultados electorales, Vox ha expresado con vehemencia un especial interés por gestionar la cultura, y en la mayor parte de los numerosos Gobiernos municipales y autonómicos, en los que este partido ha entrado a forma parte con el beneplácito del Partido Popular, han actuado en consecuencia. No solo hemos podido comprobar atónitos el caso de Orlando, también han censurado textos de Lope de Vega, e incluso inocentes películas infantiles como Lightyear, en la que dos chicas «se dan un pico», por indicar solo alguno de los casos más flagrantes y bochornosos. Es más, si el PP gana las elecciones generales y pacta con Vox, Santiago Abascal ya se ha pedido el Ministerio de Cultura, y ante tal panorama, disculpen que manifestemos nuestro sentir: eso puede ser una gran tragedia para el mundo de la cultura.

Pero, ¿de dónde surge el inusitado interés de este partido político por la cultura? Por supuesto, no nos creemos que tal interés resida en su amor por la materia, tan aparentemente inútil para los sectores sociales más reaccionarios. Tampoco debe obedecer, solamente, a su obsesiva tendencia a ensalzar la tauromaquia (de hecho, en la Comunidad Valenciana, el encargado de dirigir la cultura es precisamente un extorero), o el arte de la caza y la promoción de las más rancias ‘tradiciones’ populares y folclóricas, todo ello, como seña de identidad patria. Probablemente, las razones son más perversas y malintencionadas, como la de garantizar el control de la crítica social y cercenar la libertad de creación artística y su espíritu liberador.

La cultura abre nuestras mentes, estimula el análisis, el pensamiento y la crítica, alentando respuestas inconformistas de la realidad social y el statu quo que impone el poder. El potencial liberador de la cultura es el peligroso aspecto que se trata de cercenar desde la censura más o menos explícita, al igual que sucede con la educación, materia por la que también han manifestado sus preferencias para asegurar el máximo control y adoctrinamiento en los centros de enseñanza. Y es que la extrema derecha tiene sus referentes (que no intentan siquiera disimular) en los cuarenta años de dictadura franquista y sus métodos represivos más eficaces: la censura. Los que ya contamos algunos años a nuestras espaldas, todavía recordamos momentos tan oscuros de nuestra historia ‘predemocrática’, como la existencia de un ministerio dedicado a coartar la libertad mediante este método. Toda creación artística y cultural: literatura, teatro, música, cine, etc, debía pasar el ‘filtro’ del censor y ‘neutralizar’ cualquier atisbo de expresión libre contraria al pensamiento único antes de hacerse público.

Este cúmulo de despropósitos ha originado un clima de contestación y, en algunos casos, los creadores se han organizado en movimientos como la recién creada Plataforma de Artes Libres, que acaba de expresar en un comunicado su radical disconformidad con esta situación, que califican de «increíble».

«Las y los profesionales del mundo de la cultura queremos denunciar el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión. Un derecho consolidado social y democráticamente en nuestra Constitución», expresa el documento. «Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales, porque sin cultura no hay democracia», concluyen.

Al movimiento, con el hashtag #StopCensura se han sumado nombres tan destacados como Aitana Sánchez-Gijón, Alba Flores, Susi Sánchez, Carlos Bardem, Montxo Armendáriz, Mabel Lozano, Leticia Dólera, Carolina Yuste, Laura Galán y un extenso etcétera.

Sin duda, esta dinámica de intimidación, represión y censura es la tónica de los nuevos tiempos que, si no lo remediamos con respuestas contundentes, tendremos que soportar en lo sucesivo allá donde gobiernen PP y Vox, retrocediendo en el tiempo varias décadas.

Las inminentes elecciones generales constituyen una magnífica oportunidad para que, quienes no nos resignamos al signo reaccionario de los nuevos tiempos que abraza la derecha y la ultraderecha, respondamos con el respaldo de nuestros votos a las candidaturas de las formaciones políticas de progreso.

En manos de la ciudadanía está que no se consolide esta deriva que retorna a épocas oscuras ya pasadas que creíamos ya superadas. No podemos aducir que no sabíamos, que no conocíamos las consecuencias de abdicar de nuestra activa participación en los comicios electorales para que la mayoría social pueda seguir la senda de progreso que está más en peligro que nunca.