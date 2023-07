La izquierda rosa

Yolanda Díaz es el último cartucho de la izquierda más allá del PSOE. Un ensayo que apenas disimula el regreso a una cierta ortodoxia tras que la fórmula Podemos se saliera de madre por una combinación fatal de autoritarismo y amateurismo. A lo largo de los años de Gobierno de coalición, las encuestas han destacado la valoración de Díaz por encima incluso del presidente y del conjunto de la oposición. Y esto porque desde su cartera, la de Trabajo, ha impulsado políticas transformadoras a la vez que posibilistas, y lo ha hecho procurando el consenso social. El contraste con sus compañeras podemitas, cuyo afán parecía consistir más en provocar que en buscar escalas de acuerdo para sus causas, la ha dotado de mayor prestigio, pues en una sociedad política tan fraccionada y desde un Gobierno en minoría con apoyos parlamentarios precarios es muy temerario jugar al todo o nada por el simple hecho de disponer del poder.

El aparcamiento de Irene Montero y de Echenique, problemático y doloroso para los aparatistas de Podemos, ha sido una señal inequívoca del cambio de tono. No lo han explicado con palabras, porque las palabras dividen, pero el gesto es suficientemente explicativo. Y a la vez, los ocho diputados de Podemos que podrían salvarse en la balsa de Sumar tienen razones para valorar la generosidad del proyecto de Díaz, pues sin él y por libre es difícil que se salvara la mitad. Sin embargo, ahí reside también una perspectiva inquietante para el futuro, tanto si Sumar contribuye al mantenimiento de la izquierda en el poder como si no lo consigue: el riesgo de fracción.

Yolanda Díaz se ha lanzado a estas elecciones con el rosa por bandera, un color que UPyD dejó libre en el phantone de la política. No es un rojo descolorido sino un atrevimiento, a la vista de que el rosa es el color tópico en la educación infantil de las niñas que los educadores progres no consiguen reprimir. Casualmente, dos días antes de la cita electoral se estrena en España la película sobre Barbie, que la mayoría de las críticas anticipan como feminista y antipatriarcal. El rosa está de moda y rompe estereotipos. Aunque la propia Yolanda está siendo víctima de ellos porque se le ha ocurrido decir que para relajarse le gusta planchar, y en las redes le ha caído la del pulpo, como hace años a la poeta murciana Charo Guarino cuando admitió en una entrevista que le gustaba fregar los platos. Cría cuervos.

El liderazgo de Yolanda Díaz, emanado desde el prestigio público que merece su gestión, ha sido providencial para una izquierda que parecía decidida a derrochar la posición alcanzada por un quítame allá un sí es sí. Y arrecia con nuevas propuestas, inspiradas en quien en su día fue el productor de ideas para Zapatero, Piketty: la herencia universal, la reducción de la jornada laboral, un nuevo empujón al salario mínimo... Algunas, polémicas, pero es lo que corresponde a la izquierda, que ha visto a lo largo de décadas cómo la derecha acababa acatando sus imposibles. Más estimulante, en cualquier caso, para la mayoría social que lo que acaba de hacer el nuevo Gobierno de derechas en Baleares: bajar los impuestos a los ricos, que ya suelen pagar los mínimos.

Una señora que cita en el Congreso de los Diputados a Kallifatides ante un atontado Tamames, incapaz de saber de qué se le está hablando, provoca emociones. Estamos ante una izquierda depurada de frikismos a la que pueden entender todas las generaciones, incluso las que vienen del siglo XX y quieren reconocerse en discursos que no se reducen a la pancarta, a la camiseta reivindicativa, al zasca, al reduccionismo de calificar de fascista todo lo que incomoda o que comparte el tic trumpista de justificar su inepcia en la conspiración de los medios de comunicación, en los que, sin embargo, se ha construido.

Esa izquierda que no frunce el ceño y pone carita de asco ante los argumentos de la derecha, sino que entra a debatirlos punto por punto, sin prejuicios, con el respeto que merece todo el mundo en los debates políticos. No dice «Ah, ustedes son de la extrema derecha, para qué hablar», como hace Pedro Sánchez. No. Dice: «Le voy a dar un dato». Es por ahí.

Si después de las elecciones, ocurra lo que ocurra en ellas, consigue seguir pastoreando a la izquierda unida, será suficiente. Es el último cartucho.