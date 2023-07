Desamor y amor

A juzgar por el argumento de un montón de novelas, al parecer existe la convicción de que el desamor es mucho más interesante que el amor. Quizá es por la errónea percepción de que el primero es trágico y el segundo aburrido. O quizá porque, para el amor, nos vale con el propio, mientras que para sobrellevar el desamor, necesitamos consolarnos con el de otros. Sea como sea, creo que prestar tanta atención a las múltiples maneras de deshacer el amor nos distrae de lo importante, que es hacer el amor o dejarnos hacer por él.

Pensaba en esto leyendo la sinopsis de la novela de Elizabeth Jane Howard, Una larga mirada: «El sincero y descarnado proceso de descomposición de una pareja expuesta al desgaste de los años». Estuve a punto de comprarla, pero de repente me entró pereza. A cambio, bajé de la estantería La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, y me encontré justo con lo contrario, la recomposición de una pareja expuesta al desgaste de los años. Fue casual. Leída hace treinta años, no recordaba muy bien su argumento. El amor y la casualidad, tan unidos en esa novela...

El amor se impone con la fuerza del destino. Pero, ¿cómo se conjuga la necesidad con la provisionalidad de la vida, la imposibilidad de comprobar que elegimos correctamente? ¿Cómo confrontar el destino con la fuerza del azar? ¿No se contradice el azar con la apariencia de gravedad del amor? ¿No debe ser también el amor tan leve como una vida sin compromisos? Y, sin embargo, es en la casualidad donde está el encanto, el misterio que une ligereza y verdad. «Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco». Lo esperado o previsible es mudo, vacío, no debería de despertar interés (y ¿qué puede haber más previsible que el desamor?). Solo el azar, lo inesperado y sorprendente, es significativo. Eso es lo que a la postre hace que las vidas tengan sentido.

En la novela de Kundera el amor es un final, no un comienzo. Al principio es infeliz, destructivo, tan pesado que parece contradecir la ligereza de la felicidad. Levanta a su paso todo tipo de resistencias porque plantea el dilema de hacerlo compatible con la libertad, porque enfrenta la felicidad con el sacrificio, porque somete la individualidad a la prueba del compromiso. Pero, puesto que es un final, no es el tiempo lo que desgasta el amor, sino el desamor lo que detiene el tiempo. Ambos se anudan constantemente, hasta que, como en la novela, dejamos que un amor «sin fronteras ni medida» destruya el tiempo.

Desamar es volverse ciego al azar. Incapaces de ver los puntos luminosos que deja el amor para rastrear la vida.

Amar nos abre los ojos, nos hace ver lo invisible. ¿Cómo no va a ser más interesante?