Lo de Correos recuerda aquello de «¿Qué culpa tiene el tomate…?», pero manipulada la canción popular por la derecha extrema, que es casi como la extrema derecha. Correos ha cumplido con el 100% de las peticiones de voto por correo. No hay datos que avalen las sospechas de manipulación lanzadas especialmente por Feijóo, muy en su línea de poner el ventilador en el estiércol. Como hizo y sigue haciendo Trump. El premio, no obstante, se lo llevan simpatizantes de Vox en Tenerife: denuncian pucherazo en el voto por correo. Pero resulta que no se presenta en esa provincia porque el partido no formalizó su candidatura. El caso es repartir inmundicias, por si ensucian a los del otro lado. Viendo quién al final se lleva el palo, ¿qué culpa tiene el cartero? habría que preguntarse, remedando la canción.