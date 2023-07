La realidad inventada

En teoría, el partido más apreciado electoralmente sería el que conectara en sus análisis y propuestas con la gran mayoría social. Nunca, en la última década, ni probablemente en un largo periodo del tiempo que viene se va a dar una batería de mejoras para la población como la que se ha producido durante la última legislatura. Pensiones, salario mínimo, avances en las relaciones laborales (por referirnos sólo a cuestiones cercanas a la vida cotidiana del ciudadano medio, muy constatables), y todo ello sin afectar negativamente a la macroeconomía ni a la estabilidad de las empresas, a pesar de que los saltos cuantitativos han sido muy elevados. Tiene más interés este asunto por el hecho de que los avances sociales han sido consensuados con empresarios y trabajadores y cuentan con el aval europeo.

Es decir, no se trata de ninguna revolución, sino de algo que era posible, y se ha hecho, aunque con la oposición de los partidos políticos de sesgo contrario al que se ha venido ocupando del Gobierno. Tan posible era que, ante el probable cambio de ciclo tras el 23J, no se contempla que la derecha retoque en esencia el modelo de pensiones, el salario mínimo, la reforma laboral ni muchas otras cosas. Esto explicaría que el tildado como Gobierno socialcomunista en realidad ha llevado a cabo una serie de reformas compatibles, a hecho consumado, con la derecha del país, incluso si ésta se viera obligada a cogobernar con su ala más radical, a la que ofrecería áreas relativas al ‘debate cultural’ que no interfirieran en las delicadas relaciones sociolaborales.

Por tanto, lo que llaman la derogación del sanchismo queda reducida a difuminar una construcción artificial que no tiene absolutamente nada que ver con la gestión real del Gobierno de Pedro Sánchez, sino con los prejuicios sobre sus alianzas parlamentarias y el hiperbólico activismo del ala podemita coaligada, algunas de cuyas iniciativas han sido planteadas con innecesaria agresividad y una autosatisfactoria presunción de vanguardia que han chocado con resistencias que bien podrían haber sido vencidas con menos arrogancia y mediante procesos desarrollados con más inteligencia. El feminismo, una de las causas más nobles de nuestro tiempo, ha sido desenfocado, secuestrado por una minoría y utilizado como arma de combate contra la parte mayoritaria de las feministas, incluso de aquellas que han protagonizado con su lucha los grandes avances en ese ámbito. Que la operación obedeciera a buenas intenciones no disculpa el fiasco. La izquierda parece haber aprendido la lección sobre la marcha, y el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz ha dado señales de reconducir una gestión que ha llevado a la mejor causa del siglo al borde del esperpento y el ridículo. Y cuando esto ocurre se da alas a la reacción, que se cuela por todas las rendijas.

Pero conectar con las realidades sociales no obtiene rédito, al parecer, porque en nuestro tiempo las realidades se pueden crear mediante una oferta que las dibuje como tales. El caso más obvio es el de Vox. Su prioridad en el capítulo social es la seguridad ciudadana, y para que los votantes perciban el problema acuden a las estadísticas, sólo al capítulo en que éstas relacionan el incremento de la pequeña delincuencia y los delitos contra las mujeres con la población inmigrante. No hay nada como crear la sensación de que existe un clima de inseguridad, sin indagar en sus causas, para que la gente considere que es ése su principal problema, pues estaríamos al borde de que las calles de nuestras ciudades ardieran como París. Se trata también de identificar al sector que produce la violencia, naturalmente ajeno a la identidad autóctona, que además tendría la pretensión de sustituirla en el futuro y destruir nuestro concepto tradicional de familia y, por extension y como consecuencia, de nuestra civilización. No es extraño que tan dramática perspectiva nos haga girar el foco y no apreciemos la cuantía del salario mínimo o la mejora de las condiciones laborales para pasar a preocuparnos por las invasiones bárbaras.

La realidad suele ser muy aburrida. Por tanto, entre atender a la realidad o crear otra para dar satisfacción a nuestros fantasmas, miedos y prejuicios, no hay color. Mejor votar a la realidad imaginada.