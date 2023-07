Un muerto sin enterrar

«Que te vote Txapote» es uno de los eslóganes espontáneos más contundentes, y probablemente efectivos, de la política de los últimos años, porque sintetiza en un único sintagma la opinión que a muchos españoles merece la obra política de Pedro Sánchez, caracterizada por el uso irrestricto del poder para, precisamente, permanecer en él. El presidente decidió pactar con Bildu y ahora no puede quejarse de que la gente se lo reproche cuando tiene ocasión. ETA ya no asesina, es muy cierto, pero para desaparecer y saldar sus cuentas con la sociedad española debería aclarar los más de 300 asesinatos que siguen sin resolver, cosa que los terroristas y su brazo político no van a hacer. Mientras esas cuentas sigan pendientes, es legítimo exigir una respuesta a sus herederos. No para resucitar a un grupo terrorista muerto, sino para enterrarlo de verdad.