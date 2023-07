Amazon y ¿salud laboral?

La lista de conflictos laborales en Amazon es extensa, también en el ámbito de la salud laboral. Su modelo productivo ‘fordiano’, llevado al extremo, genera una precarización de las condiciones laborales ampliamente denunciada por las organizaciones sindicales, como es el caso de las concentraciones realizadas por la CGT, en el caso de Juanjo.

Trabajador de la planta murciana de Corvera, sufrió la paralización de medio cuerpo durante la jornada laboral, siendo trasladado en taxi, sin ningún acompañamiento, al hospital de la Arrixaca, siendo operado de urgencia; situación que evoca el caso de Eleazar Blandón, jornalero muerto en Lorca por un golpe de calor, abandonado por su capataz a las puertas del centro de salud.

El comité de empresa de Amazon Murcia ha puesto de manifiesto el incumplimiento del protocolo de salud laboral en este y otros casos de accidente laboral: la empresa no llamó al 112, no acompañó al trabajador al centro de sanitario de urgencias, no entregó el volante de asistencia médica urgente y sí un formulario en el que se indica que «la empresa no tiene evidencia de que el evento esté relacionado con la actividad laboral» y, finalmente, no avisó al delegado de prevención de salud laboral. A instancias de la Inspección de Trabajo, la empresa ha de cambiar el protocolo y negociarlo con los sindicatos, aunque, de momento, da largas.

Todo encaja, según opinión sindical, con la intención de la empresa de no reconocer las lesiones producidas en el trabajo como accidentes laborales para no cuestionar su sistema productivo, con procesos altamente repetitivos y un sistema de control de la productividad de los trabajadores/as a través de un software que mide el tiempo de conexión de estos a la herramienta de trabajo, ejerciendo presión sobre su rendimiento, lo que genera un alto estrés que puede considerarse un factor decisivo en lesiones y trastornos músculo-esqueléticos.

Un caso más que sumar a las estadísticas de accidentes laborales en nuestra Región, que en 2022 registraron un incremento del 64,5% en accidentes mortales (51) y muestran una evolución al alza, desde 2012, del número de accidentes laborales con baja hasta casi duplicarse. A lo mejor es el momento, Fernando, de dotar de más competencias y recursos al Instituto de Seguridad y Salud Laboral para complementar la labor de la Inspección de Trabajo adscrita al MITES, consiguiendo así un entorno de trabajo más seguro para todos/as.