El ritmo del Senado

El Senado también existe. Hay una papeleta, algo más oscura que la del Congreso, en la que aparecen todos los candidatos de todos los partidos, y para distiguir a nuestros preferidos es preciso trazar una cruz en el cuadrito que precede a sus nombres. Hasta tres podemos tachar, es decir, votar. Y no necesariamente de las mismas siglas. La papeleta del Senado es la que más se parece a una ‘lista abierta’, reclamo que suele hacerse para mejorar la democracia y, sin embargo, utilizamos poco, porque la llamada Cámara Alta aparece desdibujada en el entramado institucional.

El Senado es un parlamento de ‘segunda lectura’, es decir, le corresponde revisar, y en su caso enmendar, las leyes que previamente han sido aprobadas en el Congreso. ¿Qué sentido tiene esta operación si posteriormente esos textos han de volver a la Carrera de San Jerónimo y pueden ser nuevamente retocados para su versión definitiva? Bien, se trata de un filtro que nunca está de más, porque nadie garantiza que las mayorías que se forman en el Congreso se correspondan a las del Senado, ya que el sistema de elección es distinto, unipersonal, aunque a los candidatos los propongan los partidos.

Tiene el Senado, además, el matiz de definirse como cámara de representación territorial, aunque esta dedicación específica a las autonomías no sea frecuente ni demasiado visible. Si alguna vez lo ha sido, la resolución ha contenido un forzado carácter represivo, como cuando la aplicación del 155 tras el referéndum ilegal en Cataluña. Pero muy habitualmente produce animosos debates e interpelaciones.

El Senado, aunque no lo parezca, es importante. Ocurre que esa importancia depende del impulso que le quieran dar los grupos políticos del momento. Este periódico quiso ayer testear qué se puede cocer en el Senado tras el 23J, y organizó en la sala de cultura de Cajamar un debate entre cuatro candidatos de los partidos con opción a obtener representación en las Cortes. No descubrimos la pólvora, pues los asuntos de debate de esta campaña están muy prefijados, y son resueltos con perfecta equivalencia a los que se producen entre los aspirantes al Congreso, pero valió la pena descubrir que los políticos que aparecen en esta papeleta no pertenecen a la segunda división.

En el debate de ayer, cada cual desde su perspectiva, aportó sus opiniones con gran solvencia, por muy controvertidas que lo fueran en algún caso, pero de eso se trataba. Fue un debate esclarecedor, pues a nadie quedó duda de las respectivas posiciones, expresadas con claridad y manteniendo el respeto y la cortesía más allá de la contundencia crítica para los adversarios.

Confieso que como moderador lo pasé mal, como siempre que me toca ese oficio, pero como simultáneo espectador gocé de la brillantez de un gran ejercicio democrático.