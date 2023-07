La viga en el ojo ajeno

No se puede defender a la vez una cosa y su contraria. ¿O sí se puede? Una de las acusaciones del PP a Sánchez consiste en haber copado con personas de su confianza o de su partido la dirección de organismos del Estado que requerirían de un perfil técnico. Por ejemplo, su exjefe de gabinete Juan Manuel Serrano en Correos. Y en éstas llega Feijóo y presume de su buena gestión como presidente de los carteros españoles durante el Gobierno de Aznar. Podemos deducir que, en este aspecto, el sanchismo sería una copia o una prolongación del aznarismo.

En estas elecciones, el votante que antes de ejercer su derecho pretende informarse de manera cumplida se enfrenta con demasiada frecuencia a este tipo de contradicciones. Así, cada vez que escuchamos al cabeza de lista del PP por Murcia, Luis Alberto Marín, tratando de desmontar la política económica de Sánchez no podemos resistir la tentación de poner un calco a la suya como consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional.

Al señalar los indicadores en que España, según el candidato, está a la cola de la media europea nos lleva instintivamente a comparar la situación de Murcia respecto al resto de Comunidades y la encontramos inexorablemente en los últimos furgones. Por ejemplo, en cuanto a deuda y déficit, dos vectores que acumulan los reproches a la gestión del PSOE, pero que en Murcia son propios de una empresa, si tal cosa fuera la Administración del PP, quebrada. Hasta tal punto quebrada que los empresarios han debido realizar advertencias durante el ejercicio de Marín acerca de los graves retrasos en el pago a proveedores y su repercusión en la estabilidad de las empresas.

En el debate del pasado jueves en La 7, Marín tenía una respuesta supuestamente infalible para su dispar consideración: la financiación autonómica. La Región está infrafinanciada, de modo que la obligación de atender los servicios y las inversiones no iría aparejada con los recursos que en justicia le corresponden. El candidato-exconsejero enumeró incluso la cantidad de nuevas prestaciones e infraestructuras en educación, sanidad y otras que podrían emprenderse si se dispusiera del modelo de financiación adecuado. Esto significa la perspectiva de que en cuanto un hipotético Gobierno Feijóo estableciera el nuevo e ideal marco de financiación el Gobierno de la Comunidad no procedería a ajustar sus cuentas para combinar el debe y el haber y enjugar el estratosférico desfase sino que se lanzaría a renovados compromisos de gasto que, en la práctica, mantendrían o aumentarían la diferencia entre lo presupuestado y lo debido.

Es un recurso común a las autonomías, que desplazan al Estado la obligación de recaudar mientras ellas gozan del placer de gastar. Pero algunos partidos, como el que representa Marín, aumentan el gasto a la vez que bajan los impuestos, es decir, disminuyen los ingresos, y por si fuera poco, reprochan que los suba el Gobierno central a la vez que le reclaman más financiación. En economía familiar es algo semejante al hijo que pide a los padres que trabajen más para que le aumenten la paga. El Gobierno murciano resuelve la contradicción con la teoría liberal de que a menos impuestos, más inversiones, más productividad y, por tanto, más ingresos, y que la economía se activa si el dinero está en manos de los consumidores, aunque lo que vemos es que el dinero se queda en manos de los consumidores ricos, que son invariablemente quienes son descargados de las obligaciones tributarias. Mientras fue consejero, Marín no hizo públicas las mejoras en los ingresos de la Comunidad procedentes de las bajadas de impuestos del Gobierno López Miras. Y es que es más que evidente que entre teoría y práctica, al menos en Murcia, hay un largo trecho.

Si se confirmara que Marín tendrá encomendada una misión en el equipo económico de un probable Gobierno Feijóo, el cambio de perspectiva que le obligará a considerar los intereses del Estado al margen de la parcialidad de los autonómicos tal vez atenúe sus predicaciones actuales. Experiencia tenemos de cuando Rajoy llegó al poder prometiendo que bajaría los impuestos, y la primera medida que tomó consistió en subirlos.

Respecto al impacto de la financiación autonómica, Marín prefiere informes externos a la medida de sus conclusiones previas que los aportados por el Consejo Económico y Social, organismo autónomo de casa, que rebaja muy por debajo del 50% ese factor en la deuda pública. Y es que depende de cómo situemos el foco: si damos por hecho que la página en que se registra el ‘debe’ de la Comunidad es intocable en todos sus epígrafes, puede que la financiación sea determinante; si se hace un esfuerzo por ajustar los ingresos a los gastos sin tocar las partidas esenciales, las cuentas pueden salir de otra manera. Aparte de que a todo Gobierno le corresponde arrastrar una cuota de impopularidad a costa de los impuestos. Lo que parece incoherente es que López Miras haya realizado una campaña para las autonómicas trufada de ayudas a casi todos los sectores junto a la promesa de eliminar impuestos como el de sucesiones en el marco de un sistema deficiente de financiación. Cualquiera diría que es incompatible una política de impuestos liberales a la par que otra de gastos socialdemócratas.

Entre las muchas cualidades de que dispone Marín para ser el cabeza de cartel del PP murciano no se puede incluir su condición de consejero del Gobierno regional más endeudado de la historia. Cada apreciación crítica sobre la política económica del Ejecutivo central tiene su correlato en su propia gestión. Ocurre también con el propio Feijóo en sus críticas a la inmersión del sanchismo en los organismos del Estado, pues no es coherente que levante suspicacias sobre Correos quien lo presidió en su día por designios políticos. Decía Felipe González que el cambio que prometía se resumía en que España funcione. Las críticas que cabe lanzar sobre Correos vendrán si se comprueba que su funcionamiento no contempla situaciones excepcionales como la presente, pero no cabe atribuirle condicionantes políticos, a no ser que Feijóo conozca claves establecidas durante su gestión que el resto del mundo desconoce.

La desconfianza de Feijóo abarca hasta las cuentas públicas, sobre las que promete una auditoría, como si los controles internos del propio Estado no fueran suficientes. Las auditorías externas, como los institutos demoscópicos, suelen confirmar lo que sus clientes desean. La iniciativa recuerda a la todavía vicepresidenta trepatrans Isabel Franco cuando exigía desde Cs una auditoría sobre las cuentas de la Comunidad de la que se olvidó al instante de subir al coche oficial.

Lo de la paja, la viga y el ojo.