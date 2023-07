Hay que ser un genio de la geopolítica para cabrear tanto a tanta gente y sin embargo salir completamente reforzado y victorioso de todos los envites. Así ha sucedido en el caso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan esta semana pasada sin ir más lejos, y con el paisaje de fondo de la cumbre de la OTAN en Vilna, la capital del Estado báltico de Lituania. La semana empezó para Erdogan cabreando al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que vio cómo el turco incumplió su supuesto compromiso de mantener dentro de los límites de su territorio a los responsables de la defensa numantina en la acería de Azov. Al pisar Ucrania, los combatientes recibieron un caluroso homenaje como héroes por parte del presidente Volodimir Zelenski y de la ciudanía ucraniana. Si Erdogan quería congraciarse con Occidente en general y con los ucranianos en particular, no pudo encontrar mejor ocasión ni ofensa más contundente para Rusia.

La cosa no quedó así. Cuando se esperaba que los turcos encontraran otra excusa para retrasar el levantamiento del veto a la entrada de Suecia a la OTAN (y parecían haberla hallado en la exigencia de reanudar las negociaciones de adhesión a la UE), Erdogan cambió de opinión y dio vía libre a que su Parlamento debatiera el tema, con la casi plena seguridad de que no pondría ninguna objeción. En realidad, Suecia había cumplido con lo que exigía Erdogan en términos de cerrar el cerco legal a los miembros del PKK, el brazo violento de los independentistas kurdos. No era realmente complicado, teniendo en cuenta que esa organización, una especie de ETA que cuenta con su propia ‘batasuna’ legal en forma de partido político democrático, ya era considerada como terrorista por el conjunto de la UE y también Estados Unidos. Pero, en consonancia con la doble moral exhibida por los países nórdicos o, para el caso, por los belgas, con relación al independentismo violento vasco durante una larga época, se habían convertido en la práctica en una especie de santuario para los terroristas kurdos.

Aunque muchos conocedores de la realidad política turca y del carácter de su peculiar presidente habían predicho un cambio de actitud para cuando se celebraran elecciones en aquel país, que resultaron en una victoria por los pelos del resiliente sultán contemporáneo, nadie se imaginaba un giro tan sustancial y concluyente. Claro que Erdogan ha conseguido casi un pleno a sus exigencias, con el compromiso norteamericano de llevar al Congreso la aprobación de la venta de los cazas F-16, tan deseados por Turquía, y la aceptación por los europeos de abrir una nueva ronda de negociaciones, que sin duda no conducirán a la adhesión del país como miembro de la UE (el autócrata turco no consentiría jamás que Bruselas le leyera la cartilla de cambios sustanciales en sus instituciones y en su comportamiento que ese objetivo requeriría), pero que significarán nuevas cesiones para Europa en términos de aranceles comerciales, en la concesión de visados para los ciudadanos turcos y, sobre todo, incrementos sustanciales en los fondos compensatorios que se le otorgan a cambio de mantener retenidos dentro de sus fronteras a millones de refugiados sirios

Lo cual es en realidad muy bueno para la Unión. Perdida plenamente la esperanza de una incorporación de Turquía al club comunitario, con el consiguiente shock cultural que ello conllevaría a todas luces, lo más sensato es estrechar al máximo las relaciones económicas y todo tipo de intercambios con la sociedad civil turca. A pesar de la decepción que ha supuesto para el orden liberal la deriva autocrática de Erdogan, no deja de ser la mejor esperanza de una evolución positiva en términos de apertura democrática de Oriente Medio y Norte de África, antiguos territorios dominados por el histórico sultanato hasta su derrota y desmembramiento por los reyezuelos nómadas de la península arábiga con la inestimable ayuda de británicos y franceses.

Por si faltaba algo, Turquía goza de una posición estratégica como custodio del Mar Negro y su acceso al Mediterráneo por el estrecho de los Dardanelos y ejerce de tapón y contrapeso a las aspiraciones expansionistas de Rusia en este ámbito. Y otro tanto ocurre en el Cáucaso, donde los rusos han hecho muy buenas migas con Azerbaiyán, una antigua república soviética. Todo esto sitúa a Turquía como el árbitro de todos los conflictos potenciales en la zona de máxima fricción entre Europa, Eurasia y Oriente Medio, en la que el enfrentamiento bélico actual en territorio ucraniano puede ser solo el principio de una serie de conflictos entre bloques en una Segunda y por el momento mucho más cruenta Guerra Fría.

Entre los signos positivos que nos llegan de Turquía – y que alegran muchos Consejos de Administración del IBEX, empezando por el del BBVA- está la vuelta a la ortodoxia financiera del gobierno turco, y especialmente de su Banco Central. Las reservas de divisas de Turquía corrían serio peligro de entrar en números rojos por el empeño de Erdogan en mantener los tipos de interés bajos, a pesar de una alta inflación galopante y, como consecuencia, para mantener el valor de la moneda turca en los mercados. Al fin, el sentido común parece haber triunfado por fin, aunque ahora se esperan tiempos difíciles mientras los tipos altos contribuyen a enfriar la economía, un viacrucis que tiene que asumirse por parte de toda la sociedad si se quiere acabar controlando la inflación y salvar la cotización de la moneda. Todo apunta a que, tras la victoria electoral tan ajustada, el presidente turco se siente más tranquilo y confiado.

Si eso le sirve para profundizar en su agenda de cambios autocráticos o, por el contrario, vuelve por sus fueros iniciales de «gran esperanza blanca» en medio del turbulento mar de Oriente Medio, ya lo veremos. Por el momento parece el único capaz de garantizar un futuro entendimiento que facilite salvar a Vladimir Putin la cara cuando este se vea obligado a reconocer una derrota efectiva en sus aspiraciones para Ucrania. Hará falta un negociador hecho de una madera especial para conseguirlo. Afortunadamente, Erdogan goza de esa característica en su propia constitución de hombre fuerte junto con una pasión irrefrenable por ser el novio en la boda y el muerto en el entierro.