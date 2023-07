Años. Veo al alcalde Murcia, José Ballesta, que dice sospechar que yo haya hecho un pacto con el diablo para mantenerme joven a cambio de mi alma. De lo que no se da cuenta el exrector de la UMU es que, aun pareciendo algo menos viejo de lo que me corresponde, la senectud es mi imagen, e incluso quitándome 4 o 5 años, sigo teniendo tantos que todo en mi físico tira hacia abajo: la piel, los músculos, etcétera. Menos mal que la cabeza sigue funcionando a casi el noventa por ciento de sus capacidades, pero la edad se nota, jolines que si se nota.

Conmovedor. Una señora mayor, con el carro de la compra, en el mercadillo de los jueves, en el puesto de frutas y verduras: ‘Oye, muchacho’, le dice al vendedor, 'te voy a comprar varias cosas, pero todo en pequeñas cantidades. Es que estoy sola, hijo’.

Sencillez absoluta. Leo algo de los datos de la boda de Tamara Falcó, que había anunciado que todo iba a ser sencillo y elegante en la celebración. Un ejemplo: los entrantes que se sirvieron antes de la cena. Fueron 20, entre ellos, Talo de langosta con flores, erizo en texturas, nori y caviar, bogavante en sake, salmonete con sagardoa y lima, brioche de salazones y anguila, tarta de changurro, etc. Se utilizaron unas 2.400 rosas color melocotón, cultivadas en Inglaterra, para adornar las mesas y una pasada de orquídeas azules. Las flores se combinaban con amimaju, hiedra, alelí, delphinium y peonias. Ya lo ven, todo muy sencillo. Por cierto, qué demonios será el amimaju.

Agotadas. Mi quiosquero me dice que en un día vendió todas las revistas Hola! que le han mandado, que pidió más y que no recibió ninguna otra porque se habían vendido todas de inmediato en España. Por lo visto, esta es una primera revista que lleva la mitad de la boda. La semana próxima saldrá otra con el resto de este sencillo acontecimiento social.

Consideraciones. Un periodista, de izquierdas él, creo, me dice: ‘Los políticos del PP son los más amables con la prensa. Te saludan hasta con afecto, se interesan por lo que haces y por facilitarte el trabajo’. Le respondo: ‘Eso es porque están contentos porque les va bien. Sin embargo, los de Vox te miran con mala uva porque los llamas ‘ultraderechas’, y encima no les haces el caso que ellos piensan que se merecen. Y de los del PSOE, no te digo nada. Están que trinan porque nada les sale bien. Aquí en Murcia, han caído como moscas. Los de la izquierda de la izquierda bastante tienen con sus cosas entre los unos y los otros. Y, en general, todos los de izquierdas piensan que los de la prensa somos bastante fachas’.

Mala uva. Una mujer está hablando por teléfono en el paseo marítimo, el miércoles: ‘Hija, no te lo digo por darte envidia, pero aquí se está de cine. Sopla un Jaloque muy fresco y si hace calor nos metemos en el agua y nos refrescamos..., ¿Qué? ¿45 grados en Murcia? ¿que no podéis salir a la calle porque no se puede respirar..? Pues yo anoche me tapé con la sábana de madrugada…’ (no escucho más, pero pienso que hay personas que no tienen ni pizca de caridad cristiana, como esta mujer, hablando desde la orilla del Mar Menor con alguien que está en la ciudad de Murcia, asándose viva).

Cine. Estoy viendo la serie Andor, que me la dejé y la estoy siguiendo. Está bien. Y hoy les voy a recomendar que vean otra vez la película Vértigo, de Hitchcock. Yo lo hice el jueves y créanme que me sorprendió el fantástico rato que me hizo pasar. Por supuesto que la vi en su momento y que recordaba bastante de ella, pero, aun así, la encontré genial. Es verdad que se la ha considerado la mejor película de la historia del cine durante muchos años, aunque, en la última votación de los cineastas y actores haya dado como resultado que la número uno es Jeanne Dielman, 23, quai de Commerce, 1080, Bruxels, que yo la he visto, y no digo que no sea original, interesante y con un gran mensaje sobre la dureza de la vida de muchas mujeres, pero también les digo que es un tocho de tres horas y que a veces se pone infumable de pesada.

Mirando al futuro. Un hombre a su compañero de dominó: ‘¿Por qué no me has dado el cuatro blanca? ¿Es que te lo querías guardar para cuando seas viejo, joder?’

Pecado mortal. Ya sé que un profesional de la opinión en el periodismo no debería confesar esto, pero tengo que hacerlo para descargar mi conciencia: Comencé a ver el debate de Sánchez y Feijóo y antes de que pasaran diez minutos, lo quité. No podía soportarlo. Me acuso de ello. Espero que ustedes me perdonen.