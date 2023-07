Nunca fui de entremeterme demasiado en la vida de los demás, y con el tiempo aprendí a juzgar menos aún la conducta y el comportamiento de nadie. Algo que la maternidad me ha grabado a fuego.

Y es que es imposible valorar con justicia el proceder de alguien sin encontrarse en la misma tesitura; y, aun así, hay tantos otros condicionantes que podrían alterar la ecuación.

Esta reflexión me recuerda mucho a un juego de adolescencia y juventud en el que uno daba ‘un trago’ para poner de manifiesto al resto del grupo que había hecho lo contrario a la afirmación que alguien pronunciaba: ‘Yo nunca’. Los más osados jugaban pagando prenda. ¿Lo recuerdan?

Bien, pues, pese a todo, yo también habría pronunciado en más de una ocasión esta rotunda manifestación, asegurando que jamás haría algo, adelantándome al tiempo y a las circunstancias. También en mi papel como madre.

Al ser testigo de la maternidad de otras mujeres, familiares y amigas, he podido avanzar mis actuaciones creyendo que perfeccionaría sus estrategias, sintiéndome con la autoridad suficiente para valorar su proceder; y lo que de verdad ocurre es que conjeturaba sin tener ni idea.

Siempre defendí que nunca metería a mis hijos en la cama de matrimonio y mantendría esta como altar nupcial y ahora dormimos, según la noche, los cuatro casi en comuna. Y, en el mejor de los casos, uno a cada lado de la cama.

Fui férrea en mi crítica al uso de pantallas desde tan pequeños. Y ahora, confieso, sin sentirme demasiado orgullosa pero tampoco excesivamente culpable, que las uso para buscar algún respiro en la algarabía de mis días.

Mantuve que mis hijos no comerían procesados ni otro tipo de ‘guarrerías’. Sin embargo, tras una alergia a la proteína de la leche de vaca superada, reconozco que disfruto viendo a mi hijo poder comerse un helado, después de tanto tiempo.

Sentencié que no usaría con ellos el chantaje para conseguir algo y me descubro utilizándolo a veces cuando el cansancio y la falta de empatía me impiden poner en práctica otras técnicas.

También estaba segura de que jamás les gritaría y, con el dolor que me produce reconocerme así, yo también he perdido la calma con ellos.

Todo esto no me convierte en mejor madre, sin duda, pero tampoco me hace peor. Soy, simplemente, una madre tratando de hacerlo lo mejor que sabe y teniendo que pagar algunas prendas en el proceso. Reconozco que yo también me he bebido unos cuantos ‘tragos’.