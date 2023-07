Me contaba mi abuelo, no sin cierta sorna, cuando supo que iba a estudiar Derecho, una historia sobre abogados que corría por el campo de Caravaca. Rezaba la precitada leyenda, que existía un contencioso entre dos vecinos a cuenta de una burra. Que si la burra es mía, decía uno de los vecinos. Que no, que la burra es mía, afirmaba el otro. Y una noche la mujer del abogado, intrigada, le preguntó que de quién era la burra. Ante lo que el abogado le contestó. Mujer, ni de uno, ni de otro. La burra nos la vamos a quedar nosotros.

Y eso, salvando las distancias, es lo que podían haber hecho los socialistas murcianos, si hubieran estado avispados el pasado lunes, día 10 de julio, en la fallida sesión de investidura. Durante los días previos asistimos a cómo el desencuentro a cuenta del gobierno regional, ya no solo entre Miras y Antelo, sino elevado a nivel nacional entre Feijóo y Abascal, copaba todos los informativos nacionales y regionales. En aquel momento, yo recordé la anécdota de la burra. Y pensé que si en el PSRM hubieran sido inteligentes, se habrían abstenido. Dejando de este modo a unos y a otros, como vulgarmente se dice, «con el culo al aire». En primer lugar, y lo más inmediato, porque a Sánchez le hubieran dado un discurso impagable en el debate con Feijóo de aquella misma noche. En lugar de estar tirándole a la cara los pactos con Vox, a lo que el otro le reprochaba los suyos con Bildu y ERC. Y en lugar de andar perdido y nervioso, interrumpiendo constantemente a su oponente. Podría haber esgrimido de manera incontestable la bandera de la sensatez y de la coherencia con su discurso. Espetándole algo así como que en la Región de Murcia se acababan de abstener aquella misma mañana para que Vox no entrara en el Gobierno. Rascando, de esta manera, por el centro, que es en lo que estaban los dos. Y en segundo lugar, ya en clave regional. Porque no solo desatacaban una situación, tarde o temprano, inevitable. Como es el Gobierno de López Miras, que, por un lado evitaban que Vox entrara en el Gobierno y condicionara a la región con sus políticas, y, por otro lado y de paso, conseguían romper definitivamente, para toda la legislatura, la entente PP-Vox. Provocando un serio conflicto entre ambas formaciones. Porque obviamente ‘los verdes’ nunca se lo perdonarían a los populares. Quedando, por ende, el Gobierno de López Miras en una posición sumamente frágil. Lo que a la postre provocaría que muchas de las reformas de calado acabarán en sus manos. Ellos podrían decidir en último extremo si tumbaban la reforma de turno, junto con Vox, o la apoyaban con sus condiciones. Adquiriendo de esta manera un papel preponderante que las urnas no les habían otorgado. Pero en lugar de la utilidad, prefirieron el sectarismo y la polarización. Quedándose de esta manera con una presencia testimonial. Y dejando de nuevo todo el protagonismo en manos de Vox, quienes para más inri, más que probablemente acabarán entrando en el Gobierno después del 23J. ¿De quién es la burra?