Juan Cano Ballesta (Rincón de Beniscornia, 1932) acaba de publicar en Madrid (Ediciones de La Torre con el patrocinio de la Fundación Cultural Miguel Hernández) su último libro, Miguel Hernández: el poeta y los pintores (Homenaje a pluma y pincel), en un precioso volumen ilustrado con acuarelas de Carlos Santamaría y unas expresivas pinturas de técnica mixta de Antonio José García Cano, alusivas a los poemas y pasajes evocados en el volumen. El veterano hispanista murciano, pionero y decano entre los estudiosos hernandianos (presentó su tesis doctoral en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich en diciembre de 1961, con el título de Die Dichtung des Miguel Hernández. Eine Stilistische Untersuchung, ‘La Poesía de Miguel Hernández. Un estudio estilístico’, publicada en español en 1962), ha continuado a lo largo de su trayectoria dando a conocer sus nunca interrumpidas investigaciones en torno al universal poeta de Orihuela. Una de sus especialidades ha sido la recuperación de muchos textos olvidados del poeta, sobre todo aquellos que lo relacionan con los grandes escritores de la época, pero también con los artistas más representativos de la España republicana, entre ellos el pintor albaceteño Benjamín Palencia, el pintor y escultor toledano Alberto Sánchez y toda la Escuela de Vallecas, sin olvidar a Maruja Mallo, que tan íntima amistad mantuvo con Hernández.

Los comentarios a la poesía de Miguel Hernández realizados por Cano Ballesta en este libro tienen mucho que ver con la propia formación del poeta y las circunstancias biográficas de su adolescencia y juventud. Porque en efecto, la proximidad del joven poeta en formación a su entorno natural, a la vida campesina y al medio huertano en el que se crió, y en el que desarrolló sus primeros años como pastor de cabras, influye directamente en su pasión por la naturaleza, por el paisaje, hasta el punto de que Cano Ballesta lo denomina «poeta ante el paisaje». Y es muy cierto que Hernández en su poesía, desde el comienzo ha desarrollado una declarada sensibilidad pictórica, que se evidencia en sus composiciones de los primeros años. Incluso una obra tan extraña, y tan temprana, como el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, está inmersa en una representación vitalista, exuberante y cromática de la naturaleza más inmediata, que se convierte en portadora del sistema simbólico de su primera pieza teatral. La llegada a Madrid, tanto en el primer viaje, pero sobre todo en el segundo, pone a Hernández en relación con los artistas plásticos de la Escuela de Vallecas, y con ellos contacta con la intención de que ilustren con sus pinturas los poemas que está escribiendo. Y especialmente con Benjamín Palencia cuyos paisajes de piedra y tierra considera plenamente adecuados.

Refiere Cano Ballesta con detalle las circunstancias biográficas que se suceden desde los poemas que Hernández publica en el El Gallo Crisis, la revista neocatólica de su mentor Ramón Sijé, hasta las nuevas amistades que surgen en Madrid, especialmente Vicente Aleixandre y sobre todo Pablo Neruda. Como confiesa Miguel en una conocida carta a Juan Guerrero Ruiz, el poeta se irá sintiendo alejado de su amigo Sijé, y de la ideología católica de El Gallo Crisis. A este proceso lo denomina Juan Cano la «crisis humana y poética: la gran decisión». Pero el poeta de la naturaleza y del paisaje, el poeta surgido de la tierra y emparentado siempre con ella, nunca desaparecerá y nunca cesará ese rayo que lo impulsó a crear una de las líricas más originales de los años anteriores a la Guerra de España.

En este sentido, hay que hacer referencia a la relación de Hernández con Picasso, porque es posible que Miguel visitara la exposición de París, en la que debió de contemplar el Guernica, cuando viajaba en misión cultural hacia la Unión Soviética en 1937. Lo cierto es que Miguel rechaza el arte de vanguardia de Picasso y el cubismo, y se sirve Cano Ballesta de un documento que él conoció en casa de Josefina Manresa, en los años sesenta, para demostrar el desacuerdo con el arte, alejado del pueblo, del universal pintor malagueño.

El libro se completa con comentarios de textos estelares del poeta de Orihuela, y con un enjundioso apéndice escrito por Aitor L. Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, en el que define Miguel como «icono político desde el arte». Como concluye Cano Ballesta, el paisaje que tantas maravillas produjo en su obra juvenil, en los poemas finales, en los poemas de la ausencia y de la cárcel, se acaba convirtiendo, en un proceso de gradual impregnación humana, en la proyección necesaria de una rica interioridad lírica nutrida de emoción.

E n menudo berenjenal me he metido yo solita. Por primera vez vamos a ser tres para compartir cañas y no sé si seremos multitud, pero la envidia de la prensa rosa fijo que sí. Para garantizar un ambiente apacible, he llevado a mis invitados a La Gatera Cat Café de Murcia, porque quién se va a poner a vociferar palabras mal sonantes bajo la mirada de un gatito. Después de meses en los que Shakira y Piqué han protagonizado polémicas y han provocado que nos encarnemos en Helen Lovejoy para implorar si es que nadie piensa en los niños, es hora de que se sienten a dialogar y yo voy a intentar echar una mano. Qué fácil nos resulta solucionar los problemas ajenos; los propios ya son otro asunto. Pedimos las cervezas y comenzamos a cortar la tela, que hay mucha. Piqué estornuda, resulta que es alérgico a los gatos. Pues bien empezamos. Yo no llevo pañuelos y en la mesa no hay servilletas, así que es Shakira la que le saca del apuro sacando un clínex de su bolso. La mocosa respuesta del sistema inmunológico del exfutbolista viene que ni pintada y la primera palabra que cruzan es un «gracias». Ni tan mal. Como mediadora que se me ha antojado ser arranco dejando clara (ejem) la evidencia a veces olvidada de lo fea y dolorosa que resulta una infidelidad. No soy quien para juzgar a nadie pero al pan, pan. Piqué se retuerce en su asiento, aunque no protesta. Por otra parte, es comprensible que no te siente muy bien que dediquen 3:37 minutos a airear tu vida personal, pero a fin de cuentas es a lo que te expones si sales con una artista que previamente ya ha compuesto letras envenenadas a sus parejas. Y las canciones de despecho han existido desde que el mundo es mundo. «Además, es un temazo». Me lo tiene que reconocer. Eso sí, el presidente de la Kings League señala que públicamente siempre se ha tomado el tema con humor y eso tampoco se puede discutir. En cuanto a Shakira, menos mal que publicó Acróstico, porque, aunque no se me ocurre mejor forma de afrontar tal batacazo emocional que sacándole rédito económico, ya estábamos un poco cansados de tantas canciones de despecho. «Pero vamos, que si tú te has desahogado, dilo reina». Eso sí, las mujeres facturan, por supuesto que sí, pero también lloran, y si comen de tu mermelada con razón. Y no por eso se es menos fuerte ni poderosa. Lo importante es lo que ella ha conseguido, no dejar que ‘tipos como tú’ amarguen tu existencia. Mírala ahora, de fiesta por Londres (se dice que con Lewis Hamilton). Que le gusta un deportista de élite. El tema ha puesto nerviosa a la colombiana y tira su cerveza. Ha salpicado a Piqué. Pero esta vez se ríen.