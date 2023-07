Es discutible que la entrada de Vox en los gobiernos municipales y autonómicos vaya a convertirse en un apocalipsis que se tragará a nuestra democracia, sinceramente. Lo que ocurrirá, más bien, es que esas instituciones llevarán a cabo un programa político distinto del que ha aplicado la izquierda cuando estaba gobernando. Pero esto no es imponer una censura; se llama gobernar, aunque la izquierda considere que el que no sigue sus recetas a rajatabla es un fascista que impone su particular censura. La democracia, además, posee una serie de controles externos para garantizar los derechos de las minorías, que es lo que distingue a un sistema de libertades de una dictadura.

Por tanto, ningún partido tiene potestad para cometer abusos cuando está en el poder. Tampoco Vox. La madurez democrática se demuestra aceptando al rival cuando gana, sin alimentar ridículas campañas de miedo.