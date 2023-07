¿Se achicharrán también los negacionistas?

Escribo esto cuando en Murcia los termómetros marcan 41 grados y la sensación térmica es de 46. Bueno, hago trampa, yo estoy en un despacho con aire acondicionado, pero esto no significa que fuera no hagan 41 grados y una sensación térmica de 46. Ahora, cuando salga de aquí, ya me enteraré.

Y entonces yo me pregunto, ¿es que los negacionistas climáticos no se achicharran? ¿Son insensibles, tipos de piel dura o lagartos de algún tipo? ¿No tienen termómetro en casa? ¿Llevan de forma perpetua un aparato de aire milagrosamente instalado encima de la cabeza? Quizás pase que ninguno de estos negacionistas, que llevan el aire acondicionado en el cogote, o que tienen un cuñado que sabe más que todas las agencias meteorológicas mundiales juntas, o ambas cosas, sea tampoco agricultor doliente de la sequía. O puede ser que no conozcan a nadie cuya casa se haya inundado en una DANA. O nada de esto lo hayan leído en los periódicos (para el caso, probable, no seamos injustos, de que sepan leer). A lo mejor, tampoco son propietarios de un piso de costa con achique de bomba permanente en los garajes. Alguno me dirá que todo esto es demagógico y que de toda la vida, por mi madre que está en el cielo, ha habido algún verano con temperaturas de 41 grados y sensación térmica de 46. Y que aquella vez que llovió tanto en el siglo no sé cuántos. Y mi padre, que contaba que su yayo le contaba sobre aquella vez que pasaron hambre, porque los campos se secaron… Bueno, pues demagogia por demagogia. Ahora, al menos, tenemos los datos fríos, ciertos y desapasionados de la ciencia. Los récords históricos se suceden. La temperatura global promedio en la superficie de la Tierra marcó el martes, 4 de julio, un nuevo récord: 17,18 grados. El mes de junio de 2023 fue el más cálido a escala mundial de toda la serie desde que hay registros, con temperaturas que estuvieron algo más de 0,5 grados por encima de la media de 1991-2020. El anterior era junio de 2019. Récords de periodos tórridos. Récords de noches tropicales. Series de olas de calor recurrentes. Doble de días en España de calor extremo entre 2021 y 2023 que en toda la década de los ochenta. ¡Ey! Que buscando un par de datos acabo de poner en Google «evidencia del cambio climático» y lo primero que me ha salido, ni más ni menos, ha sido la página de la NASA. Copio un par de sus conclusiones: «La evidencia científica del calentamiento del sistema climático es inequívoca», «la temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado aproximadamente 2 grados Fahrenheit (1 grado Celsius) desde finales del siglo XIX», «los 100 metros superiores del océano muestran un calentamiento de más de 0,6 grados». ¡Ajajá!, comunistas infiltrados, amigos del 5G, seguro que todos los astronautas se han puesto la vacuna.