Podemos volvió a votar ‘no’ a la investidura del socialista Pepe Vélez en la segunda vuelta del debate para la elección de presidente de la Comunidad. Los podemitas insisten en que quieren entrar al Gobierno, pero el PSOE sólo les ofrece un pacto programático.

María Marín subió el listón de las exigencias al presentar una tabla de doce puntos, el primero de los cuales apela a la derogación o reforma de la Ley del Mar Menor que en la pasada legislatura fue aprobada con los votos de los socialistas y del PP. Su propuesta consiste en cuatriplicar la zona de reserva en torno a la laguna, solución que considera realmente efectiva para que «el agronegocio no impacte negativamente en el ecosistema marítimo». Y precisó su demanda sobre la participación en el Gobierno: aspiran a una vicepresidencia a la que estaría adscrita la consejería de Presidencia, más Economía y Hacienda, más Empresa e Industria, los departamentos clave para ellos a fin de transformar las políticas económicas y la ordenación de los debates en la Región.

Vélez lamenta que el bloqueo de la investidura conducirá inexorablemente a una repetición de las elecciones, en las que considera seguro que Podemos pagará la desmesura de sus reclamaciones. Recordó que el PSOE, con 21 diputados, sólo necesita dos votos afirmativos de Podemos, que obtuvo nueve en las pasadas elecciones, mientras la derecha (PP, 13; Vox, 2) no alcanza para conformar una alternativa.

El líder socialista afirma que «los murcianos han hablado claro al concedernos la mayoría suficiente para gobernar en solitario. No necesitamos los votos de Podemos, sino tan sólo su abstención. Y como no queremos nada regalado, les hemos puesto sobre la mesa una propuesta de acuerdo de ochenta puntos, pero ellos sólo quieren sillones». Por su parte, el portavoz parlamentario popular, Joaquín Segado, ha calificado de teatrillo y paripé la supuesta falta de entendimiento entre el PSOE y Podemos: «Después de las elecciones del 23J sacarán el pacto del cajón», predice. Y añade que «Vélez y Marín obedecen a las estrategias de Sánchez y Yolanda Díaz, que han convertido a la Región de Murcia en un laboratorio de sus intereses nacionales». Cree Segado que a Sánchez no le interesa que antes de las elecciones se perciba que estará dispuesto a formar Gobierno con la ultraizquierda comunista, roja y bolivariana. Y a Yolanda Díaz tampoco le convendría ahora, supone, un pacto con el PSOE, que daría a su partido una imagen pequeñoburguesa y socialdemócrata.

Los portavoces del PSOE aseguran no entender que Podemos una sus votos a los del PP y Vox para bloquear la formación de un Gobierno progresista. «Estoy seguro de que los electores de María Marín no la eligieron para que votara lo mismo que Vox y que formara con éste y con el PP un extraño tripartito», dicen. «La Región no puede perder un minuto más sin Gobierno, porque son muchos los retos que tenemos por delante, y la actitud obstruccionista de Podemos es una irresponsabilidad», ha recalcado Vélez. Y pone como ejemplo que «si tuviéramos Gobierno, antes del 31 de julio habríamos derogado las leyes más dañinas del lopezismo».

López Miras, sin embargo, ve la posibilidad de la repetición electoral como una oportunidad. Primero, porque paralizaría la muy probable rebelión interna en el PP por la pérdida de las elecciones, y segundo, porque, aunque es improbable que ganara su partido, una considerable cifra de ciudadanos murcianos podría castigar al PSOE y a Podemos por haber sido incapaces de formalizar un pacto para que gobierne la izquierda, a pesar de haber alcanzado entre ambas organizaciones más del 60% del electorado autonómico. A su vez, el líder de Vox, José Ángel Antelo, asegura que su partido será la auténtica referencia de la oposición en la Asamblea, pues «seguiremos denunciando desde la tribuna la corrupción de la izquierda», tras bautizar al líder socialista como «señor Vélez Marín».

Todo aboca a unas elecciones anticipadas en Murcia a no ser que el 23J reproduzca el resultado que pronostica el CIS de Tezanos: un pacto de Gobierno entre Vox y Bildu, partidos que han adquirido gran popularidad tras el cara a cara Sánchez-Feijóo.