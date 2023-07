La ultraizquierda es totalitaria

Los líderes de la izquierda radical española no han ocultado nunca que su modelo político es un régimen dictatorial en el que, obviamente, manden ellos. Sus ditirambos a los peores tiranos comunistas, culpables de arruinar a los pueblos y de asesinar en masa a los discrepantes, son absolutamente sinceros. Igual que su defensa de la visión política de la ETA, la única acertada a su juicio para destruir ‘el candado del 78’. No lo ocultan, pero los medios venden a la opinión pública que son gente idealista con deseos de cambiar las cosas. Cierto, solo que el cambio que pretenden es a través de la destrucción. El camarote de los hermanos Marx creado por Yolanda Díaz coincide en una cosa: hay que acabar con la prensa libre y amedrentar a los periodistas molestos. En lo demás puede haber discrepancias; en esto, no.