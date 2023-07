“Eran tiempos en que reinaba la locura”. Se dice en el libro ‘Salir de la noche’, las memorias de una víctima del terrorismo en Italia, Mario Calabresi. El virus de la locura era la ideología, su veneno, el odio, y el resultado, la violencia. Cuando reina la locura, poca gente escapa a ella, la mayoría se ve arrastrada, contagiada, y termina haciendo cosas que no haría en circunstancias normales. Me pregunto si no estaremos en la antesala de un nuevo reino de ese tipo, atrayéndolo con cada dique que derribamos, cada vez que aceptamos comportamientos que hace un tiempo nos hubieran parecido inaceptables: una mentira, un insulto, un desprecio personal, una censura, un bulo, un linchamiento moral, una campaña de desprestigio, una amenaza, una lona de odio.

No me gusta la campaña del ‘Que te vote Txapote’. No sé cómo nació, me preocupa más su éxito. Como eslogan, funciona, y eso es lo único que se valora en cualquier campaña de marketing. Lo utilizan los líderes, lo propagan los activistas, se corea entre la gente, y se ajusta a la perfección al tono forofo-festivo de la política de hoy. Es la forma más peligrosa de estar en política: dominados por el rencor y el odio. Detrás de los graciosos con mal gusto vienen los asesinos, a quienes solo vemos en la etapa final, cuando aparecen en el umbral del reino de la locura, donde ya no es posible dar marcha atrás porque, como dice Calabresi, la ideología va más rápido que la realidad. Y entonces empiezan a ocurrir las cosas que nunca pensamos que pudieran ocurrir. En el lado de la realidad se quedan las víctimas, los inocentes, en el lado de la ideología, los inoculados con el veneno del odio.

En su libro, Calabresi narra su historia personal de los ‘años de plomo’ en Italia, un reino de locura muy parecido al que sufrimos aquí: terrorismo de extrema izquierda, furor revolucionario, crímenes de Estado, intelectuales cegados por la ideología, humillación de las víctimas y, finalmente, manipulación de la memoria. Su testimonio es similar al de tantas víctimas: un ejemplo, una lección de vida, un antídoto contra el odio. El antídoto más puro, puesto que ha sido extraído desde la misma sustancia de la herida.

Todo el mundo tiene derecho al odio y al rencor. Pero estos sentimientos quedan reducidos a nada cuando se confrontan con la vida. Ni siquiera con el perdón, basta con la vida. Frente a su fuerza, el ansia de venganza se apaga. Esa es la lección de Calabresi. De la locura solo se sale con algo más grande. Él lo aprendió de su madre desde el mismo día en que a su marido, comisario de policía, lo asesinaron: “He apostado por la vida. He hecho todo lo posible para que no crecierais en el resentimiento y en el odio. Eso no significa ser sumisos. Significa luchar por la verdad y la justicia y seguir viviendo, a la vez que se renueva la memoria cada día. Hacer lo contrario sería plegarse a la cultura de la muerte”.