Diario apócrifo: presidentes

Mantengo algunas costumbres y todos los días leo la prensa en una tableta. Mi escolta me busca los periódicos que le digo y leo lo que me apetece. Me interesa la actualidad, sobre todo, la española, pese a todo. No sé si Sánchez seguirá siendo presidente dentro de unos días. Aunque con él prácticamente no he tenido tratos, si pierde las elecciones tampoco lo voy a sentir. El presidente que mejor se entendió conmigo fue sin duda alguna González. Salvo algún encontronazo esporádico, que los hubo, los dos supimos distinguir cuáles eran nuestras esferas de actuación. Lo mejor que puedo decir de Felipe es que es de los que viven y dejan vivir. Me pasaba información fiable y eso tenía mucho valor. Sé que había cosas sobre las que no me informaba, desde luego. Pero los asuntos importantes del Estado siempre los compartía conmigo. Me llegaban informes regularmente y hablábamos con cierta frecuencia. Él también era un hombre de negocios y sabía hacerlos con discreción y eficiencia. Lo hacía con clase, no como el resentido de Guerra. A ese le faltaba mucha clase. Mira que colocar a su hermano, un tipo tosco y pueblerino, en una oficina en la Delegación del Gobierno para que hiciera sus trapicheos de poca monta, allí a la vista de todos…

Felipe era otra cosa. Hizo mucho por España y al mismo tiempo sabía buscar su beneficio. Es lo que yo digo, que quien da a ganar mucho dinero, se merece también mejorar su patrimonio. Ahora él también pasa largas temporadas fuera de España. En Marruecos se encuentra como en su casa. Y de no haber sido por la deriva que han tomado las cosas en Latinoamérica, seguro que en Venezuela también tendría un sito en el que solazarse, que en tiempos de Carlos Andrés Pérez supo hacer buenos negocios allí. Pero Argentina y Venezuela han dejado ya de ser lo que fueron. Yo también fui perdiendo mi influencia en América. Pero bueno, por lo menos me di el gustazo de mandar callar a Hugo Chávez, un botarate de tomo y lomo.