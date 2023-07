Una vez me dijeron que si no me gustaba Madame Bovary no tenía alma. «No es que no me guste –respondí– , es que prefiero capuzarme en una bañera de ácido sulfúrico a volver a leerlo». Yo iba así por la vida. Marcelo Proust, Julíán Cortázar, los rusos barbudos, JL Borges, Jaime Joyce y su nieto Foster Wallace: les podían dar por culo. Leí por ahí que el canon estaba para mearse en él y que, qué pijo, leer podía provocarle a uno brincos, aplausos, llantos o, lo juro, sonoras carcajadas. Seguí. Pasaron algunos años. Volví a mi pueblo. Entendí que vociferar mi odio a las normas que establecen que las novelas hay que leerlas con instrucciones era como las crestas: cosas que están bien para un rato.

Lo cuento porque estoy leyendo Moby Dick. No pretendo cascarme un Enrique Nieto y descubrirles en 2023 la obra de Melville –lo imagino: «Recomendación veraniega: Moby Dick, muy bueno, de barcos. Da para película, incluso»–, no, creo que más bien trato de explicárselo a mi ‘yo’ de 25 años. Y, en lo fundamental, mi atribulado, escuálido y espídico ‘yo’ de 25 años acertaba: Moby Dick es farragoso. Pretencioso. Lleva más paja que un adolescente, pero, oh, hay matices. El capitán Ahab mola un capazo. Aprieto las páginas en las que aparece hasta que la piel de debajo de las uñas se me vuelve blanca y ahí, justo ahí, brota la Gran Pregunta. ¿Por qué Melville le da cuatro frases? Está Ahab cagándose en Dios y en san Dios, berreando y llamando ‘perros’ a los marineros, atravesando con la uña negra las tripas mismas del existencialismo, y Herman corta y se gobierna 25 páginas sobre la blancura de la ballena. Es absurdo. Me genera lo mismo que el acercamiento y posterior brasa de un follaorejas en la barra de cualquier bar: risa. Una risa sudorosa, que se me cuela por entre las costillas y me da dolor de barriga si estoy tumbado. A veces lo lanzo a la pared y grito con cara de pastor alemán: «¡Conoce, Germán, déjate la cetología y cuéntame hasta el ruido que hace Ahab cuando aprieta pa’ cagar!». Pero nos llevamos bien. Moby Dick es un tío zaragozano de tu padre, racista con dos vinos, del Barça y que ronca en tu habitación. Nos toleramos si yo juego con sus reglas. Un tío que a veces pregunta: «Eh, Bigotes, ¿tú no llevabas cresta?».