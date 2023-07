El voto útil

Pedro es un viejo amigo que siempre, o casi siempre, ha apoyado a la izquierda del PSOE, otorgando su voto a las distintas expresiones electorales que aquella ha ido adoptando a lo largo del tiempo. Me cuenta que, de cara al próximo 23 de julio, está muy inquieto por la posible llegada al poder de una extrema derecha que exhibe una agresividad, sostenida en su anclaje al PP, francamente preocupante. Como consecuencia de esta reflexión, me comenta que va a votar a Sánchez, como única forma de impedir que los retrógrados vuelvan a nuestras vidas. Entiende que, concentrando el voto en la fuerza progresista más importante, contribuye a levantar un muro frente al intento de asalto a los derechos por parte de los de Abascal, que habrían encontrado en los de Feijóo y Ayuso la catapulta necesaria para alcanzar el Consejo de Ministros.

Le comento a Pedro que, a mi entender, está equivocado. Porque su razonamiento tendría sentido si hubiera alguna posibilidad de que el PSOE alcanzara la mayoría absoluta. Y nadie cree que ello sea posible. Entre otras razones, porque el voto de izquierda ha consolidado su fragmentación en torno a tres polos: socialistas, Sumar y nacionalistas, firmemente asentados estos últimos en sus respectivos territorios. Con la aritmética electoral que se da en este país, condicionada por unas circunscripciones provinciales que pueden arrojar a la basura un montón de votos progresistas si su número no alcanza un umbral suficiente como para arrebatar diputados a una ultraderecha que pugna con la izquierda por el tercer lugar, la tendencia hacia el llamado ‘voto útil’ al PSOE solo puede acarrear que el conjunto del bloque democrático sume menos diputados que el reaccionario. En definitiva, si se quiere la reedición del gobierno, Sumar debe quedar en tercer puesto. No hay politólogo en estos momentos que no defienda esta posición. Si la organización que lidera Yolanda queda detrás de Vox, habrá gobierno de las derechas extremas.

Hay más razones para que en torno al proyecto de la ministra de Trabajo se reúnan millones de votos. Concretamente, dos. La primera hace referencia a la consistencia del propio ejecutivo de coalición: cuanto más peso tenga Sumar dentro del mismo, menos requerirá, para su estabilidad, del concurso y apoyo de fuerzas nacionalistas que, por muy de izquierdas que sean, siempre miran por lo suyo, como es natural. Ya han demostrado en muchas ocasiones que, en sus posiciones políticas, los intereses territoriales priman sobre los de carácter general.

En la segunda me voy a detener un poco más, porque creo que tiene más enjundia. Si la gente que apostamos por las políticas sociales aspiramos a que unas determinadas siglas aliadas estén en La Moncloa, no es solo para que otras, que nos quieren retrotraer a un pasado en blanco y negro con la sintonía del NODO como hilo musical, ni se acerquen a las puertas. Sobre todo pretendemos que la sociedad avance en derechos. Y es aquí donde PSOE y Unidas Podemos se han quedado cortos en la legislatura interrumpida a consecuencia del resultado de las municipales y autonómicas. Ciertamente, se han producido en estos casi cuatro años avances importantes, aunque muchos de los cuales no son atribuibles al signo del gobierno, sino a la política expansiva que Europa ha impulsado por la pandemia y la guerra. Así, el gasto público desplegado en España para hacer frente a las calamidades mencionadas ha sido incluso inferior al de otros gobiernos europeos de derechas.

Queda, por tanto, mucho por hacer, pues el socio mayoritario de la coalición hace tiempo que da muestras de haber llegado al límite de sus posibilidades reformistas, hasta el punto de que en no pocos asuntos que han salido a colación en el Congreso ha votado junto a las derechas.

Tomemos, por ejemplo, la reforma laboral. Sin duda, supone un importante progreso respecto de la normativa anterior, sobre todo en lo tocante a la temporalidad del empleo. Pero cuando se propone trasladar a nuestro ordenamiento una directiva europea que obliga a incrementar la indemnización por despido, los diputados socialistas votan negativamente junto a PP y Vox. El problema de la vivienda no se ha abordado, en su auténtica dimensión, en toda la legislatura, ni siquiera con esa ley tardía de última hora. Este país necesita un parque público de varios millones de viviendas en régimen de alquiler, como los que hay en Europa. Construyendo viviendas y rehabilitando otras, el Estado no solo resolvería el problema habitacional que tenemos, sino que crearía una cantidad ingente de empleo, lo que entrañaría un importante retorno de los recursos públicos desembolsados, a través del crecimiento del PIB y de la recaudación.

En esta misma dirección, no se ha acometido la reforma fiscal que España necesita, siquiera sea para ponernos a nivel europeo, siendo sustituida por un impuesto temporal e insuficiente a la banca y a las empresas energéticas.

Tampoco se ha hecho frente a la abusiva subida del coste de la cesta de la compra y de las hipotecas, fundadas en unos márgenes empresariales desproporcionados. Y en política exterior y de Defensa, se ha traicionado al pueblo saharaui y nos hemos implicado en la guerra de Ucrania, ambos hechos consecuencia de la servidumbre atlantista gubernamental.

Concluyendo: necesitamos que repita un gobierno como el de los últimos años. Pero para que alcance el doble objetivo de frenar a los extremistas y de seguir impulsando los cambios que se requieren, es imprescindible que haya un número considerable de ministros y ministras con valentía para seguir adelante.