Durante mis vacaciones de verano del año pasado, un grupo de cinco amigos nos propusimos ir al concierto de Coldplay de este año. Volver a verlos, en realidad. En ordenadores conectados desde Murcia y Barcelona hicimos cola entre cientos de miles de potenciales espectadores que ansiaban con hacerse con las entradas. Finalmente, las conseguimos para el 28 de mayo.

Entonces ya se sabía que en 2023 tocaban elecciones municipales y el idiota que escribe no cayó en la cuenta de que estos comicios siempre se celebran el último domingo de mayo. Ni cinco minutos me duró la alegría. El redactor de política no se va a un concierto a 600 kilómetros la noche electoral. En una de mis últimas columnas del verano pasado contaba mi desgracia mientras deseaba que la aparición de una nueva pandemia cancelara el concierto. No hubo tal cosa.

Lo que no me esperaba fue lo del 29 de mayo. Por la mañana, Pedro Sánchez convocaba una rueda de prensa tras los malos resultados cosechados. Iba camino de la Redacción de La Opinión cuando me puse los auriculares y me conecté desde el móvil a RNE. «Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey» fue la frase que me paralizó; «...convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes» fue la que me hizo soltar un grito por la Gran Vía, y «proceder a la convocatoria de las elecciones generales» fue la oración que me impulsó a salir corriendo mientras avisaba por WhatsApp a mis compañeros. Todos hemos visto a Àngels Barceló recibiendo en directo el golpe de la fecha de los comicios. Como reconoció más tarde, cuando Sánchez dijo «23 de julio» pensó en las vacaciones con su padre en Menorca. No se pueden hacer una idea de cómo nos representa a los periodistas.

En ese momento, a galope, escribí al grupo de amigos para preguntar cuándo comenzábamos el Camino de Santiago. «El 23 de julio». Se me pasaron algunas cosas por la cabeza que no voy a reproducir aquí.

Entonces, como hace un año con el 28M, comenzamos a estudiar la posibilidad de que no tenga que cubrir estas elecciones. Uno de los déjà vu más absurdos que recuerdo, sobre todo porque ya sabía que aquello no terminaría bien. «Bueno, vamos a ver qué pasa los próximos días y vemos si me descuelgo finalmente del plan», creo recordar que dije. Estaba pensando en el meteorito, como cuando deseé una pandemia o que Chris Martin se partiera un pierna semanas antes de las autonómicas. De lo contrario no me iba a librar.

Al final, mis vacaciones a partir del 15 de julio sufrieron una repentina modificación, patrocinada por la Moncloa. El número de turistas de este verano en Galicia ha sufrido un descenso de una persona y el 23 de julio me encontraré sudando en Murcia en lugar de estar caminando feliz desde O Cebreiro.