Si algún suceso extraño no lo impide, parece que Feijóo será el nuevo presidente de Gobierno. Aunque no sería calificable de extraño ese ‘imprevisto’ de ultimísima hora, que hay tradición (¡Pedroooo, calienta…!). Pero será una victoria a la heroica. Sucede que el heroísmo no es hábito electoral sostenible, continuado. El psoe se ha hecho ultraizquierda. Y no le veo capacidad de volver a la socialdemocracia; es decir, que crea más en la prosperidad que en el reparto. Sánchez tiene atada y bien atada a toda la nomenklatura de poder del partido. Y eso, aunque él se vaya a no sé qué ocupación internacional o europea. En realidad, para el psoe es volver a sus orígenes: Pablo Iglesias Senior, y Largo Caballero. Estudien Historia y sabrán qué hicieron y qué dijeron tan siniestros personajes, negando derecho a la vida a la democracia si no abocaba a dictadura del proletariado, exactamente igual que Yolanda Díaz.

Hay dos soluciones, una, ya la he descartado: vuelta a la racionalidad económica del psoe. Otra, el buen entendimiento de PP y Vox. Y esto también lo veo muy difícil. Me adscribo a la tesis de que Feijóo gobierna si Abascal se queda tercero por delante de Díaz. Si no, el tripartito UI+I (ultraizquierda más indepes) volverá a reeditar un Gobierno Frankenstein, enquistado en la deuda galopante para financiar su Estado del Subsidio y compra de almas destinado a bolivarizar la sociedad, más temprano que tarde. Otros objetivos serán la República y la secesión de Cataluña y el País Vasco. Opciones respetables, desde mi punto de vista liberal; pero nefastas e injustas para todo otro punto de vista, social y económico. Así que, o espabila la derecha o la izquierda impone su régimen irreversible. Cuba, Venezuela y todo eso tan bonito. Esa perspectiva podría comenzar si la derecha no se une, aunque sea con las narices tapadas. Destapársela para oler a Chaves y Maduro es la alternativa. Con eso, ustedes mismos, derechas desunidas españolas. Porque el psoe felipista ha muerto, y otros Sánchez vendrán que te helarán la sangre, españolito de a pie. IU+I quiere gobernar tu alma, exigiéndote maneras de pensar y de actuar. El resultado será que nadie crea riqueza y cada vez hay menos que repartir. Miren lo que era Singapur y La Habana en 1959, comparen lo que son ahora esas dos capitales. Los caudillismos siempre son malos, Y si son de izquierda no decaen. Algunos hasta crean dinastías, como los Castro y los norcoreanos. Será el único sueño no cumplido de nuestro Amo del Estado, que está por encima del Jefe del Estado.