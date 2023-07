Si Vox dio la sorpresa ganando las generales de 2019 en Murcia, no parece que el 23J pueda repetir su gran machada. Así muestran los resultados de las locales y autonómicas y los sondeos de opinión. Pero eso no quiere decir que quede sin influencia alguna en la Región. Aunque en las municipales sus resultados no fueron espectaculares, su 18% de votos en las autonómicas y ocho escaños en la Asamblea lo convierten en clave para la gobernabilidad del PP. Así lo están demostrando en las negociaciones para entrar en el Gobierno regional, apoyados ingeniosamente por esa fundación que recibe milloncejos de euros de regantes campocartageneros. El PP no podrá jugar sin ellos en adelante. Ambos partidos se acercan poco a poco y parece improbable que sigan aparentando mucho tiempo más que se toman el chocolate de espaldas.