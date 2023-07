López Miras y Antelo se reunieron el pasado sábado para tantear cambios en sus posiciones ante la segunda votación para la investidura del primero que se celebrará esta mañana. Pero todo sigue igual. De manera que vamos a otro intento fallido, a la espera de las elecciones generales. Mientras tanto, vamos a seguir leyendo y escuchando de las distintas partes un rosario de argumentos más o menos impostados con los que intentan sustentar los distintos relatos. Veamos algunos.

Unos damos soluciones y otros quieren sillones (PP). En política, todos quieren sillones, ya que desde ellos se ejercen las acciones ejecutivas. Es la legítima aspiración de todo partido político. Hablar de sillones en tono peyorativo, sobre todo si lo hacen quienes pretenden tenerlos todos, supone construirse una dudosa imagen para sí mismos.

¿Por qué quieren entrar al Gobierno regional quienes no creen en las autonomías? (PP) Sí, claro, lo ideal sería que Vox, salvando las distancias, hiciera lo que Herri Batasuna en los primeros años de la democracia: sus diputados electos tomaban posesión de sus escaños en el Congreso y no volvían a aparecer por él hasta la siguiente legislatura. Tampoco el Gobierno regional cree en la bondad de ciertas políticas del central y ha de aplicarlas en la Región de Murcia. No se trata de creer o no creer, sino de actuar en el marco constitucional. El día que Vox conquiste el Gobierno de la nación podría promover la reforma de la Carta Magna para derogar el sistema autonómico. Mientras tanto, es normal que participe en él.

Nuestros 9 diputados (18% de los votos) nos dan opción a participar en el Gobierno (Vox) En modo alguno. Lo que les permite aspirar a participar en el Gobierno es que el PP no ha alcanzado la mayoría absoluta y necesita de la colaboración de Vox para completarla. Pero esto ocurriría igual si los abascales sólo hubieran obtenido dos escaños. La fuerza de Vox en este debate se la ofrece su condición de bisagra, no tanto el número de sus diputados. Es más: si el PP hubiera obtenido 23 y Vox 15 no habría debate como no lo hay respecto a una alternativa de la izquierda.

El pacto entre PP y Vox está hecho; todo esto es un teatrillo a la espera del 23J (PSOE y Podemos) Que todo queda a la espera de las elecciones generales es muy cierto, pero que el pacto está hecho es un supuesto incontrastado, entre otras cosas porque el resultado del 23J podría determinar las condiciones del mismo. La oposición tiene por costumbre denunciarlo todo: si hay pacto, porque hay pacto: si no lo hay, porque está oculto. Habrá pacto por mero ejercicio de responsabilidad (debe haberlo), pero de momento no lo hay, ni siquiera un mínimo acercamiento de posiciones.

Vox carece de capacidad de decisión en Murcia (PP). El PP murciano sufre del 155 que le ha impuesto Feijóo (Vox). Ambas cosas son ciertas. La paradoja es que uno acusa al otro de lo mismo que padece. Vox obedece a la estrategia nacional de Abascal, pues si éste cede a facilitar un Gobierno sin consejeros de su partido, Feijóo podría aplicarle la misma medicina en caso de que los resultados estatales reprodujeran una situación similar a la de Murcia. Y el PP murciano está pendiente de las dificultades demoscópicas de Feijóo, condicionadas por el impacto de los acuerdos autonómicos con Vox en el segmento de sus potenciales votantes procedentes de Ciudadanos y del PSOE.

Los votantes de Vox no van a entender que no se facilite un Gobierno del PP (PP). Se trata de una interpretación muy interesada. Puede que haya muchos de éstos que no entiendan que tarde en formarse un Gobierno de derechas en el que Vox puede aportar una notable influencia. Pero no hay que pasar por alto que PP y Vox son, en la batalla electoral, enemigos íntimos. El sanchismo es, para muchos, sobre todo en Vox, un telón de fondo que hay que asaltar, pero dándose de codazos con el otro batallón del mismo bando, pues de la fortaleza que muestre cada uno dependerá su participación en el reparto del botín. La pugna electoral no alimenta precisamente las simpatías entre PP y Vox, de modo que muchos votantes de este último la gozan con las dificultades del primero.

No se entiende que Vox coincida en el 'no' con PSOE Y Podemos (PP) Lo extraño sería que esa coincidencia se diera en la aprobación de leyes que contengan discrepancias ideológicas, pero es normalísimo que ocurra en cuestiones de tipo formal, procedimentales o de interés del grupo político, aunque sea por motivos distintos a los de la izquierda. A lo largo de la legislatura tendremos ocasión de comprobar que el PP votará a veces lo mismo que el PSOE y que incluso se dará la unanimidad en según qué asuntos. Un sí o un no explican las propias posiciones, no las ajenas.

La Región no puede estar ni un minuto más sin Gobierno (PP) Esta expresión de López Miras es muy razonable, y hasta se puede compartir con menos dramatismo, pero lo que no se explica es que haya tardado tanto tiempo en mostrarse dispuesto a acudir a la investidura y que iniciara negociaciones con Vox casi al filo del inicio del pleno parlamentario, trasladando el debate al momento, conocido de antemano, en que coincidía con el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. La noche electoral y por mera casualidad, López Miras y Antelo dieron en celebrar sus respectivos resultados en el mismo pub de la capital. Tal vez allí mismo debería haber establecido el presidente la primera cita para una negociación. Alguno de sus asesores tendría que recomendar a López Miras la serie Borgen, una fábula política ambientada en Dinamarca en que el Gobierno, en el que participa media docena de partidos que van de la extrema derecha a la extrema izquierda se constituye la misma noche de las elecciones tras un proceso negociador en despachos, pasillos y hasta en el garaje de la sede parlamentaria,protagonizado por la candidata más votada. A eso es a lo que se llama no perder ni un minuto.