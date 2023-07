Hoy mismo celebramos en la Asamblea Regional una sesión crucial. Los diputados de la Cámara autonómica decidimos si a partir de hoy contamos con un Gobierno sólido y estable, que empiece a funcionar y a adoptar de manera inmediata medidas para que la Región de Murcia no se pare, o bien se impone un bloqueo que no se merecen los ciudadanos de la Región. Ante esta situación, en la que debería prevalecer la defensa del interés general, lo que nadie entendería es que los diputados de Vox y los del PP no nos pusiéramos de acuerdo para que nuestra región reanude su camino y consolide su posición de cabeza en crecimiento económico y creación de empleo.

En el Partido Popular apelamos a la legitimidad que nos da el contundente veredicto de las urnas para formar un Gobierno en solitario. Hemos obtenido el mejor resultado electoral de cualquier partido político en la Región de Murcia en los últimos 12 años. Casi trescientos mil votos, casi trescientos mil ciudadanos nos han pedido que formemos Gobierno y que lo hagamos solos. Casi la mitad de los que acudieron a votar lo hicieron por el PP, y ganamos en 41 de los 45 municipios de esta región. Vox insiste en que no quieren regalar sus votos para elegir presidente de la Región de Murcia a Fernando López Miras. En realidad, en el PP no queremos que nos regalen nada, sino forjar una alianza con el partido con el que tenemos más coincidencias ideológicas y programáticas para fortalecer a la Región de Murcia y, de esa forma, contribuir a hacer una España más prospera. Pero no queremos forjar esa alianza para ocupar un determinado puesto u otro, ni tampoco condicionar los proyectos de futuro a la satisfacción de obtener una pírrica victoria en una negociación política. Queremos alcanzar un acuerdo para mejorar la vida de las personas, y eso es lo que deberíamos intentar, por encima de sillones, cargos o ambiciones de poder. Desde el primer momento, hemos tendido la mano a Vox para alcanzar un pacto programático que lleve a un acuerdo de investidura. En concreto, les hemos presentado un programa de mínimos, con 88 puntos para establecer una base sobre la que seguir trabajando los próximos cuatro años. Medidas para colaborar en la defensa del Trasvase Tajo-Segura, proteger al sector primario, cuidar nuestro medio ambiente, apoyar a las familias, seguir mejorando la calidad de nuestra educación, tener una mejor Sanidad y continuar bajando impuestos. También impulsar la creación de empleo, favorecer a los emprendedores, generar más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes tengan y mejorar nuestras infraestructuras. Asimismo, defender nuestras tradiciones y manifestar nuestro orgullo de ser españoles, de ser una parte fundamental de nuestra nación. Sin embargo, a todas estas propuestas, que pueden ser enriquecidas con más ideas y aportaciones, Vox, de manera inexplicable, ha dicho hasta ahora no. Pero es que, además, en su discurso de investidura el presidente Fernando López Miras le puso muy fácil el acuerdo a Vox. No solo ha anunciado cinco medidas urgentes que beneficiarán a las familias, al pequeño comercio, a los agricultores. a los autónomos y a los profesores, que por desgracia no se pondrán en marcha si hay bloqueo. No solo ha anunciado 15 medidas concretas que adoptaría los primeros 100 días de Gobierno. También ha dejado claro su empeño en garantizar la gobernabilidad durante toda la legislatura tomando como base la voluntad de diálogo y entendimiento. El acuerdo es posible y, sobre todo, necesario para que las medidas anunciadas se pongan en marcha cuanto antes. Estamos convencidos de que esta debe ser precisamente la legislatura de los acuerdos, para lo que proponemos abrir un amplio proceso de reformas transformadoras con la imprescindible participación de la Asamblea Regional. Desde luego, por nosotros no va a quedar. Sería absolutamente imperdonable que por unos sillones se condene a los ciudadanos de la Región a unas elecciones. ¿Por qué la fórmula que se aplicó en Madrid hace dos años, y que permitió la investidura de Díaz Ayuso, no sirve para la Región de Murcia? ¿Por qué aquí no podemos seguir el ejemplo de Baleares, en el que una situación muy similar, aunque con una victoria mucho menos contundente del Partido Popular, Vox se ha abstenido para permitir un Gobierno en solitario del PP? ¿Quién está haciendo de verdad experimentos electorales con la Región de Murcia? Los diputados de PSOE y Podemos no han ocultado su satisfacción por haber coincidido con Vox en su voto en contra de la investidura de López Miras. Pero estos días hay un hombre especialmente feliz: Pedro Sánchez, que interpreta este veto de Vox como un triunfo personal. La responsabilidad de que gane Sánchez es de quien suma sus votos a él para que pierda el PP. Una actitud, en cualquier caso, muy difícil de explicar a sus votantes. Vox es el partido que más coincidencias programáticas tiene con el Partido Popular, por lo que no debería haber impedimentos para poner la legislatura en marcha. Por ello, solo necesitamos que Vox levante su veto y deje de bloquear la investidura. Hoy, la única forma de que Fernando López Miras no sea elegido presidente es que Vox vuelva a votar lo mismo que PSOE y Podemos. Vox no debería bloquear al Gobierno que han decidido los ciudadanos de la Región.