Las últimas elecciones generales en la Región de Murcia las ganó Vox. En un mapa tintado de rojo en buena parte de España, con algunas zonas teñidas de azul, Murcia fue la única región que lució el color verde de la ultraderecha. Por eso Abascal la considera un símbolo. Por eso es donde se atreve con las plazas de toros en las campañas electorales.

Vox sabe, sin embargo, que eso fue en 2019. Pero que el próximo 23J los números no serán los mismos. Si las encuestas no se equivocan (y la mejor encuesta siempre es la última llamada a las urnas celebradas, en este caso el último domingo del pasado mes de mayo), en las elecciones generales el PP será el partido más votado y Vox verá reducidos sus apoyos. El 28M, Vox perdió 80.000 votos respecto a los que cosechó en las generales de cuatro años antes. No se votaba lo mismo, es cierto. Pero es una verdad objetiva. El PP, por el contrario, ganó casi cien mil entre una y otra convocatoria.

Por mucho que aprieten, a Vox no le interesa una repetición de las elecciones. En ocasiones así, la abstención se dispara y casi todos pierden. Pero el partido al que los ciudadanos hacen responsable de la parálisis es el que suele salir peor parado. Y Vox tiene muchas papeletas para ser señalado como ese partido.

¿Por qué? Porque el PP quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. No a diez, como por ejemplo en la vecina Comunidad Valenciana. Y porque el PP en Murcia sumó, por sí solo, más diputados que la suma de toda la izquierda, algo que tampoco ocurría en Valencia. Ese es el marco que deparó el voto popular, que señaló claramente quién debía gobernar.

¿En solitario? Los números indican que sí. Sería la primera vez, en cualquier parlamento, autonómico o estatal, en que con números así ocurriera otra cosa. Vox ha conseguido ya importantes cesiones del PP. Y seguramente obtendrá más. Pero pretender, siendo la tercera fuerza política y con el 18% de los votos, condicionar el gobierno de un partido que obtuvo casi el 43% de los sufragios y más del doble de los votos, es un sinsentido. Y no hay cosa que los partidos penen más caro que los sinsentidos.

Quedan menos de dos semanas para acudir a votar de nuevo. Así que la letra a pagar por su encastillamiento no es ni a 30 ni a 60. Se arriesgan a que sus propios votantes se la descuenten en menos de 15 días.