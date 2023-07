Quejoso. Un hombre a otro, en la calle, muy airado: «¡Cómo nos hagan ir a otras elecciones regionales me voy a cagar en ‘to’!»

Cartelería. Echando una ojeada a los carteles de los partidos para las elecciones nacionales, observo que Núñez Feijóo mira de frente, como Francisco Lucas, del PSOE. Estas fotos con las caras de los seres humanos puestas ahí, a todo lo que da la fotogenia, me parecen las que transmiten más confianza a los electores. En su cartel, Santiago Abascal mira hacía un lado, a la derecha concretamente, como debe ser, pero parece que estuviera, o bien viéndolas venir, o bien vigilándose el flanco por si aparece un izquierdista, una mujer que quiere abortar, otra mujer que viene corriendo con el marido detrás con un cuchillo de medio metro, o lo que es todavía peor, un LGTBI+ con bandera o sin ella. Hay también un cartel con el pelo de Yolanda Díaz que, a mí, la verdad, me dice poco. Y en el de Pedro Sánchez, no se sabe bien si se presenta él o alguno de los otros que aparecen a montón en la foto.

Enfermedad antigua. No había vuelto a oír la palabra ‘sarna’ desde que era pequeño, hace cientos de años. Normalmente, por aquellos tiempos, los sarnosos eran los perros, pero también aparecía algún crío al que inmediatamente se le mandaba apartarse de los demás o se le tiraban piedras para que se alejase. Todo muy humanitario, como pueden ustedes observar. Es una pena que les haya ocurrido a las personas mayores de esa residencia, porque suele ser muy incómodo, aunque no a todo el mundo le afecta igual. De aquellos críos con sarna de mi infancia, recuerdo que a unos les picaba mucho y a otros casi nada.

Mucha fe. Si hay una empresa en el mundo que tenga una fe irreductible en su trabajo esa es la de ‘El camión del tapicero’. Hace decenas de años que pasea su furgoneta por toda la Región y utilizando siempre la misma grabación por los altavoces, la que comienza con: ‘Atención. Ha llegado a esta localidad el camión del tapicero…’ A mí me impresiona lo que dice de la ‘especialidad en discotecas’. Hace tiempo que no voy a ninguna, pero, ¿todavía se tapizan los asientos? Ahora yo estoy en un pequeño pueblo a orillas del Mar Menor, y todos los días, todos, oiga, pasa la furgoneta con su grabación. Son irreductibles, insisto.

Falta organización. Una mujer, que está sacando de su casa un buen montón de cosas viejas, sillas de plástico, cacharros de cocina, botellas, un mantel, etcétera, le dice a su vecina que la mira con una sonrisa: «No sé por qué tiro lo que no sirve cuando llego al principio del verano, y no cuando me voy en septiembre».

Tenis. Vi el primer partido de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Es increíble cómo juega este muchacho. Qué manera de ver en segundos lo que puede o no puede hacer. Es creativo, eficaz, divertido, un magnífico jugador de tenis. Da gusto que sea de aquí. Hoy lo veré otra vez (escribo esto el viernes por la mañana). A ver si Federer acude a su pista porque a Carlitos le haría ilusión. El suizo es su mayor referente.

Serie. Estoy viendo una serie española divertida, de esas que provocan hasta la carcajada. Se llama Poquita fe, y está interpretada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, entre otros buenos actores. Ella, Esperanza, por si no la conocen ustedes, es aquella chica muy delgada y bajita que actuaba en Camera Café y que iba vestida siempre muy estrafalaria. Es una cómica de primera. Los episodios son de 15 minutos y los críticos han dicho que el humor en esta serie recuerda a los Monty Python, a Rafael Azcona o a Ren y Stimpy. De verdad, es muy recomendable.

Capacidades. Leo algo sobre los superdotados. En mi carrera como profesor me he encontrado en varias ocasiones con alumnos/as que respondían a este tipo. En general, nunca se les veía muy satisfechos con esa facilidad para comprender y asimilar conocimientos en tiempo récord, que a veces los separaba de sus compañeros. Lo principal para mí era evitar que se aburrieran, así que siempre les recomendaba cosas que hacer para mejorar y profundizar en la asignatura. Yo lo tenía fácil porque enseñaba Inglés y les podía pedir que leyeran un libro y escribieran un comentario. O que hicieran una redacción sobre los peces de colores. Los de otras materias lo tenían peor, y, puedo decirlo, no hay nada más deprimente para un profesor que ver a alumnos aburridos en tu clase.

Harta. Una alumna a otra, hace mucho tiempo ya, en una de mis clases: «Estoy hasta las tetas de pasar frases de estilo directo a indirecto».