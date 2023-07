Decía Bertolt Brecht que cuando se abre el telón y en algún lugar del escenario se ve un revólver el espectador puede estar seguro de que se disparará en algún momento de la obra. Cité esta frase en el primer año de la legislatura anterior, en la que existía la posibilidad de una alternativa al Gobierno presidido por el PP, para establecer un paralelismo: existía la posibilidad de una moción de censura y, por tanto, era probable que se activara más tarde o más temprano. Fue presentada en el ecuador de la legislatura. Pues bien, en el actual periodo, aunque la investidura de López Miras se acabara produciendo después del 23J de una u otra manera, el horizonte de un adelanto electoral no desaparecerá.

Supongamos que Vox acepta un programa pactado con el PP que no podría ser muy elusivo de sus planteamientos, pues a cambio cedería en su intención de participar del Ejecutivo. López Miras les ha asegurado por activa y por pasiva que disponen de su Grupo Parlamentario para influir en las decisiones de un Gobierno en minoría. Si ese fuera el modelo, le tomarían la palabra y la actividad política podría sufrir los mismos atascos que hemos percibido en la primera sesión del debate de investidura, pues la línea de acción del PP sufriría sustantivos retoques.

El programa de Vox es adaptable, como todos, pero su núcleo es muy heavy, y han de hacerlo perceptible para que su electorado básico no vea a los representantes del partido como comparsas. Mar Menor, agricultura intensiva, macrogranjas, protección de los menores inmigrantes, educación sexual en las escuelas, aborto, violencia machista, subvenciones a los agentes sociales... Los puntos de interés de Vox son especialmente sensibles, pues están en lo que llaman la batalla cultural, y por mucho que el PP intente camuflarlos con eufemismos, hay incompatibilidades muy molestas, aunque López Miras, para seducirlos, les reste importancia sugiriendo que es mucho lo que comparten.

Lo que comparten sin duda es que ambos partidos son aliados naturales en la actual política de bloques, como se puede constatar en el resto de autonomías y en nuestros propios Ayuntamientos, donde las alianzas se han producido por una especie de deslizamiento como de piezas de un puzzle, en unos casos con más normalidad que en otros, pero en todos han encajado. Es una lógica que, aunque perturbe a una parte de votantes del PP no violenta en general al segmento sociológico de la derecha, pues parece mejor un matrimonio de conveniencia que un divorcio radical y ruinoso.

Pero esta no es una percepción exclusiva en el marco corporativo de los partidos concernidos sino también entre muchos agentes de la sociedad civil que abogan por la estabilidad política como exigencia esencial, sea lo que sea que hayan destilado las urnas. Lo primero es que haya Gobierno; después, el personal ya se las irá componiendo con disidencias, críticas, reproches, presiones o complacencias. El horizonte de un nuevo ensayo electoral sería una respuesta frívola al encasquillamiento del diálogo, que debiera ser asignatura obligatoria en la profesión política.

Dicho esto, no cabe ser ingenuo. Hay espacios insalvables cuando se activan los programas máximos o las pretensiones desmesuradas. Y aunque desde la izquierda se simplifique al bloque de la derecha como dos caras de una misma moneda, lo cierto es que el PP es un partido posibilista y Vox funciona desde una ortodoxia muy estricta. Nadie puede decir que sea fácil lograr un pacto en la Región. Y retorno al lugar por donde empecé: aunque se lograra, el fantasma del adelanto electoral al año o a los dos años de desarrollo de la legislatura va a estar siempre presente. Conviene que nadie se engañe.

El cara a cara de la noche de mañana entre Sánchez y Feijóo puede ser determinante para la cuestión murciana, pues se producirá horas después del segundo intento fallido de la investidura de López Miras. Si el líder popular esgrime el ejemplo de la Región como el preludio de lo que pretende para su caso, es decir, que si la izquierda no alcanza para ser alternativa no habrá vicepresidencia para Abascal, lo más probable es que la situación se enquiste en Murcia incluso después del 23J. El líder nacional de Vox ha sido muy explícito cuando le han preguntado qué tiene que ocurrir para que su partido vote a López Miras, se supone que sin la compensación de entrar en su Gobierno: «Que me dé un golpe en la cabeza». A la vez, el programa electoral que Vox ha presentado es de máximos, y recoge todo su arsenal ideológico.

Veremos el lunes, pues, si la singularidad de Murcia en la política de pactos autonómicos PP-Vox es sugerida por Feijóo ante Sánchez como modelo para neutralizar a los abascales y, por tanto, fijaría para López Miras una posición inamovible que sería respondida con más intransigencia desde la otra parte. La coincidencia del segundo debate de investidura con otro debate crucial, el que enfrenta a los líderes nacionales, puede provocar efectos perversos para la resolución autonómica. En el cara a cara, donde el caso Murcia tendrá, se supone, reflejo, tendremos todas las claves. Y las ofrecerá Feijóo.