No sé si se habrán dado cuenta ustedes, pero este verano está siendo distinto. A estas alturas de julio, en otras ocasiones los medios de comunicación andaban buscando con qué demonios llenar las páginas o las horas de sus publicaciones. Lo normal es que Sin embargo este 2023 nos tiene con un ojo en las regionales y otro en las nacionales, pendientes de Pedro Sánchez, pero también de Fernando López Miras, viendo qué hacen los de ultraderecha aquí y observando sus actuaciones por allá, que no son concomitantes, ni siquiera paralelas, sino un poco a lo que me salga de los cojones en cada lugar, con perdón de la frase, pero es que no doy con otra.

Se trata de la Política, señoras y señores. No sé ustedes, pero yo es que no sé ya a dónde mirar. Por un lado, está la precampaña de las elecciones generales y por el otro el mercadillo de los jueves en el que se ha convertido el resultado de las elecciones regionales. Porque si ustedes tratan de seguir lo que está ocurriendo en este momento, como yo lo intento hacer, es muy posible que no sepan a qué acudir. Un ejemplo, tomen ustedes este periódico y comiencen a ver los titulares de las páginas dedicadas a la política, que cada vez son más numerosas. Es dificilísimo absorber toda la información y tratar de hacer una síntesis, como nos corresponde al ser seres humanos y no lagartos. Porque lo que ha valido para Baleares no vale para Murcia; porque aquí se dice una cosa y allí otra bien distinta, porque un líder te larga un bulo diciéndote que un inmigrante ha matado a una mujer y luego resulta que el asesino era más español que el líder; porque aquí te cambio los votos por una consejería y media y allí te pido una y tres cuartos, etc., etc., que ya no sabes a cuánto se está pagando el voto en una Comunidad Autónoma, o en la otra (hablo por supuesto de sillones y no de dinero), ¿Por qué aquí un voto para poder gobernar te cuesta tres presidencias de Comisión y allí te lo dan por una consejería? Ya les digo, un misterio que a algunos nos está volviendo locos/as.

En este momento histórico reconocerán conmigo que aquí en nuestra Región la cosa va de llorar. Veamos; las elecciones las ha ganado el PP a una distancia enorme en votos de los demás partidos. Por lo tanto, los populares deben gobernar y el presidente Fernando López Miras debería estar ya dedicado a elegir a sus equipos para tratar de conseguir que avancemos todos juntos en unión en vez de estar perdiendo el tiempo poniéndole tapones en la canasta al líder de Vox, que hasta ahora, lo está consiguiendo a pesar de que el joven Antelo es mucho más alto que él y que a López Miras le sobran unos kilos, aunque se le ve ágil, en su discurso del jueves lo demostró. ¿Saben lo que opinamos algunos, pocos, es cierto, pero con mucho razonamiento? Que tres diputados del PSOE deberían abstenerse en la votación y que salga elegido el del PP sin tener que hacer concesiones a la ultraderecha. Eso sería tener sentido de Estado, de Región y hasta de municipio. Los socialistas están diciendo que López Miras se está vendiendo al oro de Vox. Vale, evitadlo. Yo creo que no seríamos muchos los que aplaudiríamos esa actitud, pero estoy seguro de que eso sería Política, así, con mayúscula.

Y, por otro lado, están las elecciones generales. Lo que está pasando con Pedro Sánchez, apareciendo en todas las teles y radios, es cansadísimo, porque lo escuchas o lo miras en programas que no has visto nunca, y eso te crea un malestar terrible. Yo, por ejemplo, no conocía a esa mujer que se llama Ana Rosa, y de pronto, la veo ahí preguntando por Bildu, en vez de por las pensiones o el empleo, que a lo mejor es que su programa va de la extinta ETA, vaya usted a saber. Aunque lo que está quedando claro es que Sánchez se había equivocado no yendo a esos programas una vez al mes, a que lo machacaran, pero explicándose, que buena falta le hacía.